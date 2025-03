Hva kan et VPN gjøre? Vis meg

Guiden vil vise deg hvordan du kjøper ExpressVPNs volumlisensabonnementer.

En type volumlisensabonnement tillater et stort antall lisenser (fra fem til mer enn 50) å bli brukt og administrert under samme konto. Denne abonnementsformen er passende for selskapspersonale som ønsker å bruke ExpressVPN uten å registrere seg for individuelle kontoer.

Viktig: Hvis du ønsker å ha fire eller færre Hvis du ønsker å ha fire eller færre tilleggskontoer under din konto , trenger du ikke å kjøpe et volumlisensabonnement.

Kjøp ExpressVPNs volumlisensabonnement

Viktig: Bare kredittkortbetalinger aksepteres for kjøp av volumlisensabonnementer.

Sørg for at du allerede har en ExpressVPN-konto. (Hvis ikke, kjøp en ExpressVPN-konto.) om kjøpsforespørselen din. Når forespørselen din er godkjent, logg inn på din ExpressVPN-konto. På kontoinstrumentbordet, velg Meld deg på volumlisensiering.

Velg antall lisenser du ønsker å kjøpe og din foretrukne faktureringssyklus. Velg Fullfør bestillingen din.

Etter at bestillingen er fullført, kan du se detaljene for ditt volumlisensabonnement på kontoinstrumentbordet. For flere detaljer, velg Gå til lisensbehandling.



Vanlige spørsmål om ExpressVPNs volumlisensabonnementer

Hvis jeg får et volumlisensabonnement, vil det kansellere mitt nåværende abonnement?

Nei. Hvis du er en eksisterende kunde, vil ikke ditt nåværende abonnement bli kansellert etter kjøp av et volumlisensabonnement. I stedet vil eventuell gjenværende kreditt fra ditt nåværende abonnement bli overført til ditt nye volumlisensabonnement.

Hva om jeg allerede har et volumlisensabonnement, men vil kjøpe flere lisenser?

Hvis du allerede har et eksisterende volumlisensabonnement, kan du kjøpe flere lisenser når som helst, uten å vente på at ditt nåværende abonnement skal avsluttes. Dette vil ikke endre fornyelsesdatoen for abonnementet ditt siden alle lisenser under samme abonnement vil ha samme fornyelsesdato.

Hvis du ønsker å kjøpe flere lisenser for ditt eksisterende volumlisensabonnement, vil du bli belastet en forholdsmessig del av abonnementsavgiften, beregnet ut fra mengden tid som er igjen til fornyelsesdatoen.

For eksempel, hvis du har et volumlisensabonnement som har en fornyelsesdato 25. juni 2021, og du ønsker å kjøpe fem ekstra lisenser under en 12-måneders plan 25. august 2020, vil du bli belastet den månedlige prisen per lisens for fem kontoer multiplisert med 10 måneder. Fornyelsesdatoen for abonnementet ditt (for alle lisenser) vil fortsatt være 25. juni 2021.

Er det mulig å ha forskjellige fornyelsesdatoer for lisenser som tilhører samme volumlisensabonnement?

Nei. Alle lisenser under et volumlisensabonnement vil følge samme abonnementsplan og ha den samme lisensfornyelsesdatoen.

Hvis du ønsker å ha forskjellige fornyelsesdatoer for forskjellige lisenser, må du kjøpe et separat volumlisensabonnement.

Kan jeg nedgradere fra et volumlisensabonnement?

Nei. Det er ikke mulig å nedgradere fra et volumlisensabonnement til et vanlig abonnement. Det er heller ikke mulig å forkorte varigheten av volumlisensabonnementet ditt (f.eks. fra 12 måneder til seks måneder).

Kan jeg kjøpe et volumlisensabonnement ved bruk av Paypal, Bitcoin eller Paymentwall?

Nei. Bare kredittkortbetalinger aksepteres for kjøp av volumlisensabonnementer.

Hvordan tilordner jeg lisenser til forskjellige brukere?

Etter å ha kjøpt et volumlisensabonnement, logg inn på din ExpressVPN-konto. På kontoinstrumentbordet, velg Gå til lisensbehandling. Du kan legge til navnet og e-postadressen til personen du ønsker å tildele lisensen til.

Kan hver lisensierte bruker lage sitt eget passord for å logge inn på ExpressVPN-appen?

Nei. Hver lisensierte bruker vil ha et tildelt app-påloggingspassord.

For å finne app-påloggingspassordet til hver lisensert konto:

Logg inn på din ExpressVPN-konto. På kontoinstrumentbordet, velg Gå til lisensbehandling. Ved siden av en lisens, velg Setup. Velg plattformen du ønsker å se passordet for.

Kontoens brukernavn og passord vil vises på høyre side.

Kan jeg tildele en lisens til en annen bruker?

Ja. Du kan alltid tildele en lisens til en annen bruker.

Hva hvis jeg ikke ønsker å fornye alle lisensene mine?

Du kan velge lisenser som ikke skal fornyes etter at nåværende abonnementsperiode avsluttes:

Logg inn på din ExpressVPN-konto. På kontoinstrumentbordet, velg Gå til lisensbehandling. Ved siden av en lisens, under FORNY VED NESTE FAKTURAPERIODE, velg rediger. Velg Slå av automatisk fornyelse.

Hva skjer når jeg kansellerer mitt volumlisensabonnement?

Ditt volumlisensabonnement vil forbli aktivt til slutten av abonnementsperioden. Det vil ikke bli fornyet ved slutten av abonnementsperioden.

Kan jeg få en annen plan hvis alle tidligere lisenser er kansellert?

Ja. Hvis du har kansellert alle dine tidligere lisenser, kan du registrere deg for en ny plan under volumlisensabonnementet du brukte tidligere.

Jeg er en eksisterende kunde med et eksisterende abonnement. Hvor mye mer må jeg betale for et volumlisensabonnement?

Systemet vil automatisk beregne beløpet for betalingen etter å ha lagt til rabatten.

Hvem har kontroll over alle lisensene?

Den registrerte e-postinnehaveren for volumlisensabonnementet vil ha kontroll over alle lisenser.

Hvor mange enheter kan hver lisensierte bruker koble til ExpressVPN?

Den lisensierte brukeren kan installere ExpressVPN på et ubegrenset antall enheter, inkludert datamaskiner, mobile enheter, mediekonsoller og trådløse rutere. Imidlertid kan maksimalt åtte enheter være tilkoblet ExpressVPN samtidig (inkludert virtuelle maskiner).

