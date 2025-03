Hvad kan en VPN gøre? Vis mig

Vejledningen viser dig hvordan du køber ExpressVPN’s Volumenlicenseringsabonnementer.

En Volumenlicensering abonnementsform tillader et stort antal licenser (fra fem til mere end 50) at blive brugt og administreret under samme konto. Denne abonnementstype er passende for personale i virksomheden, der ønsker at bruge ExpressVPN uden at tilmelde sig individuelle konti.

Jo flere licenser der købes, jo større besparelser. For prisdetaljer, .

Vigtigt: Hvis du vil have fire eller færre Hvis du vil have fire eller færre ekstra abonnementer under din konto , behøver du ikke købe et Volumenlicenseringsabonnement.

Køb ExpressVPN’s Volumenlicenseringsabonnement

Vigtigt: Kun kreditkortbetalinger accepteres til køb af Volumenlicenseringsabonnementer.

Sørg for, at du allerede har en ExpressVPN-konto. (Hvis ikke, køb en ExpressVPN-konto.) angående din købforespørgsel. Når din forespørgsel er godkendt, log ind på din ExpressVPN-konto. På dit konto-dashboard skal du vælge Tilmeld dig volumenlicensering.

Vælg antallet af licenser du ønsker at købe og din foretrukne faktureringscyklus. Vælg Gennemfør din ordre.

Efter at have gennemført ordren, kan du se dine Volumenlicenseringsabonnementsdetaljer på dit konto-dashboard. For flere detaljer, vælg Gå til License Manager.



Ofte stillede spørgsmål om ExpressVPN’s Volumenlicenseringsabonnementer

Hvis jeg får et Volumenlicenseringsabonnement, vil det så annullere mit nuværende abonnement?

Nej. Hvis du er en eksisterende kunde, vil dit nuværende abonnement ikke blive annulleret efter køb af et Volumenlicenseringsabonnement. Eventuel tilbageværende kredit på dit nuværende abonnement vil i stedet blive overført til dit nye Volumenlicenseringsabonnement.

Hvad hvis jeg allerede har et Volumenlicenseringsabonnement, men ønsker at købe flere licenser?

Hvis du allerede har et eksisterende Volumenlicenseringsabonnement, kan du købe flere licenser når som helst uden at vente på, at dit nuværende abonnement slutter. Dette vil ikke ændre abonnementsdatoen, da alle licenser under samme abonnement vil have den samme fornyelsesdato.

Hvis du vil købe flere licenser til dit eksisterende Volumenlicenseringsabonnement, vil du blive opkrævet en forholdsvis del af abonnementsgebyret, beregnet ud fra den resterende tid indtil din abonnements fornyelsesdato.

For eksempel, hvis du har et Volumenlicenseringsabonnement med en fornyelsesdato den 25. juni 2021, og du ønsker at købe fem ekstra licenser under en 12-måneders plan den 25. august 2020, vil du blive opkrævet månedsprisen pr. licens for fem konti ganget med 10 måneder. Fornyelsesdatoen for dit abonnement (for alle licenser) vil stadig være den 25. juni 2021.

Er det muligt at have forskellige fornyelsesdatoer for licenser, der tilhører samme Volumenlicenseringsabonnement?

Nej. Alle licenser under et Volumenlicenseringsabonnement vil følge den samme abonnementsplan og vil have den samme licensfornyelsesdato.

Hvis du vil have forskellige fornyelsesdatoer for forskellige licenser, skal du købe et separat Volumenlicenseringsabonnement.

Kan jeg nedgradere fra et Volumenlicenseringsabonnement?

Nej. Det er ikke muligt at nedgradere fra et Volumenlicenseringsabonnement til et normalt abonnement. Desuden er det ikke muligt at forkorte varigheden af dit Volumenlicenseringsabonnement (f.eks. fra 12 måneder til seks måneder).

Kan jeg købe et Volumenlicenseringsabonnement med Paypal, Bitcoin eller Paymentwall?

Nej. Kun kreditkortbetalinger accepteres til køb af Volumenlicenseringsabonnementer.

Hvordan tildeler jeg licenser til forskellige brugere?

Efter køb af et Volumenlicenseringsabonnement, log ind på din ExpressVPN-konto. På dit konto-dashboard, vælg Gå til License Manager. Du kan tilføje navnet og e-mailadressen på den person, du ønsker at tildele licensen til.

Kan hver licenseret bruger oprette deres egen adgangskode til at logge ind på ExpressVPN-appen?

Nej. Hver licenseret bruger vil få tildelt en app-login-adgangskode.

For at finde app-login-adgangskoden for hver licenseret konto:

Log ind på din ExpressVPN-konto. På dit konto-dashboard, vælg Gå til License Manager. Ved siden af en hvilken som helst licens, vælg Setup. Vælg den platform, du ønsker at se adgangskoden for.

Kontoejerens brugernavn og adgangskode vil blive vist til højre.

Kan jeg tildele en licens til en anden bruger?

Ja. Du kan altid tildele en licens til en anden bruger.

Hvad hvis jeg ikke ønsker at forny alle mine licenser?

Du kan vælge licenser, der ikke skal fornyes, når din nuværende abonnementsperiode slutter:

Log ind på din ExpressVPN-konto. På dit konto-dashboard, vælg Gå til License Manager. Ved siden af en hvilken som helst licens, under FORNY VED NÆSTE FAKTURERINGSCYKLUS, vælg rediger. Vælg Slå automatisk fornyelse fra.

Hvad sker der, når jeg annullerer mit Volumenlicenseringsabonnement?

Dit Volumenlicenseringsabonnement forbliver aktivt indtil slutningen af din abonnementsperiode. Det vil ikke blive fornyet ved slutningen af abonnementsperioden.

Kan jeg få en anden plan, hvis alle tidligere licenser er annulleret?

Ja. Hvis du har annulleret alle dine tidligere licenser, kan du tilmelde dig en ny plan under det Volumenlicenseringsabonnement, du brugte før.

Jeg er en eksisterende kunde med et eksisterende abonnement. Hvor meget mere skal jeg betale for et Volumenlicenseringsabonnement?

Systemet beregner automatisk betalingen efter at have tilføjet rabatten.

Hvem har kontrol over alle licenserne?

Den registrerede e-mail ejer for Volumenlicenseringsabonnementet vil have kontrol over alle licenser.

Hvor mange enheder kan hver licenseret bruger forbinde til ExpressVPN?

Den licenserede bruger kan installere ExpressVPN på et vilkårligt antal enheder, inklusiv computere, mobile enheder, streaming mediekonsoller og trådløse routere. Der kan dog maksimalt være tilsluttet otte enheder til ExpressVPN samtidig (inklusive virtuelle maskiner).

