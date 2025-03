À quoi sert un VPN ? Montrez-moi

Le guide vous montrera comment acheter les abonnements de licences en volume d’ExpressVPN.

Un type d’abonnement de licence en volume permet à un grand nombre de licences (de cinq à plus de 50) d’être utilisées et gérées sous le même compte. Ce type d’abonnement est approprié pour le personnel d’entreprise qui souhaite utiliser ExpressVPN sans souscrire à des comptes individuels.

Plus le nombre de licences achetées est grand, plus les économies sont importantes.

Important : Si vous souhaitez avoir quatre Si vous souhaitez avoir quatre abonnements supplémentaires sous votre compte , vous n’avez pas besoin d’acheter un abonnement de licences en volume.

Acheter un abonnement de licences en volume d’ExpressVPN

Important : Seuls les paiements par carte de crédit sont acceptés pour l’achat d’abonnements de licences en volume.

Assurez-vous d'avoir déjà un compte ExpressVPN. (Sinon, achetez un compte ExpressVPN.) Après l'approbation de votre demande, connectez-vous à votre compte ExpressVPN. Sur le tableau de bord de votre compte, sélectionnez S'inscrire aux licences en volume.

Sélectionnez le nombre de licences que vous souhaitez acheter et votre cycle de facturation préféré. Sélectionnez Complétez votre commande.

Après avoir complété la commande, vous pouvez voir les détails de votre abonnement de licences en volume sur le tableau de bord de votre compte. Pour plus de détails, sélectionnez Accéder au gestionnaire de licences.





FAQs pour les abonnements de licences en volume d’ExpressVPN

Si j’obtiens un abonnement de licences en volume, cela annulera-t-il mon abonnement actuel ?

Non. Si vous êtes un client existant, votre abonnement actuel ne sera pas annulé après l’achat d’un abonnement de licences en volume. Au lieu de cela, tout crédit restant de votre abonnement actuel sera reporté sur votre nouvel abonnement de licences en volume.

Que faire si je possède déjà un abonnement de licences en volume mais que je souhaite acheter plus de licences ?

Si vous avez déjà un abonnement de licences en volume, vous pouvez acheter plus de licences à tout moment, sans attendre la fin de votre abonnement actuel. Cela ne changera pas la date de fin de votre abonnement car toutes les licences sous le même abonnement auront la même date de renouvellement.

Si vous souhaitez acheter plus de licences pour votre abonnement de licences en volume existant, vous serez facturé un montant calculé au prorata de la durée restante jusqu’à la date de renouvellement de votre abonnement.

Par exemple, si vous avez un abonnement de licences en volume ayant une date de renouvellement au 25 juin 2021, et que vous souhaitez acheter cinq licences supplémentaires sous un plan de 12 mois le 25 août 2020, vous serez facturé le prix mensuel par licence pour cinq comptes multiplié par 10 mois. La date de renouvellement de votre abonnement (pour toutes les licences) restera le 25 juin 2021.

Est-il possible d’avoir des dates de renouvellement différentes pour les licences appartenant au même abonnement de licences en volume ?

Non. Toutes les licences sous un abonnement de licences en volume suivront le même plan d’abonnement et auront la même date de renouvellement.

Si vous souhaitez avoir des dates de renouvellement différentes pour différentes licences, vous devrez acheter un abonnement de licences en volume distinct.

Puis-je passer d’un abonnement de licences en volume à un abonnement normal ?

Non. Il n’est pas possible de passer d’un abonnement de licences en volume à un abonnement normal. De plus, il n’est pas possible de raccourcir la durée de votre abonnement de licences en volume (par exemple, de 12 mois à six mois).

Puis-je acheter un abonnement de licences en volume en utilisant Paypal, Bitcoin ou Paymentwall ?

Non. Seuls les paiements par carte de crédit sont acceptés pour l’achat d’abonnements de licences en volume.

Comment attribuer des licences à différents utilisateurs ?

Après l’achat d’un abonnement de licences en volume, connectez-vous à votre compte ExpressVPN. Sur le tableau de bord de votre compte, sélectionnez Accéder au gestionnaire de licences. Vous pouvez ajouter le nom et l’adresse e-mail de la personne à qui vous souhaitez attribuer la licence.

Chaque utilisateur licencié peut-il créer son propre mot de passe pour se connecter à l’appli ExpressVPN ?

Non. Chaque utilisateur licencié aura un mot de passe de connexion à l’application attribué.

Pour trouver le mot de passe de connexion à l’application de chaque compte licencié :

Connectez-vous à votre compte ExpressVPN. Sur le tableau de bord de votre compte, sélectionnez Accéder au gestionnaire de licences. À côté de toute licence, sélectionnez Configuration. Sélectionnez la plateforme pour laquelle vous souhaitez afficher le mot de passe.

Le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte apparaîtront à droite.

Puis-je réaffecter une licence à un utilisateur différent ?

Oui ! Vous pouvez toujours attribuer une licence à un utilisateur différent.

Que se passe-t-il si je ne souhaite pas renouveler toutes mes licences ?

Vous pouvez choisir de ne pas renouveler certaines licences après la fin de votre cycle d’abonnement actuel :

Connectez-vous à votre compte ExpressVPN. Sur le tableau de bord de votre compte, sélectionnez Accéder au gestionnaire de licences. À côté de toute licence, sous RENOUVELER AU CYCLE DE FACTURATION SUIVANT, sélectionnez modifier. Sélectionnez Désactiver le renouvellement automatique.

Que se passe-t-il lorsque j’annule mon abonnement de licences en volume ?

Votre abonnement de licences en volume restera actif jusqu’à la fin de votre cycle d’abonnement. Il ne sera pas renouvelé à la fin du cycle d’abonnement.

Puis-je obtenir un plan différent si toutes les licences précédentes sont annulées ?

Oui ! Si vous avez annulé toutes vos licences précédentes, vous pouvez vous inscrire à un nouveau plan sous l’abonnement de licences en volume que vous avez utilisé auparavant.

Je suis un client existant avec un abonnement existant. Combien dois-je payer de plus pour un abonnement de licences en volume ?

Le système calculera automatiquement le montant de votre paiement après application de la réduction.

Qui a le contrôle sur toutes les licences ?

Le propriétaire de l’adresse e-mail enregistrée pour l’abonnement de licences en volume aura le contrôle sur toutes les licences.

Combien d’appareils chaque utilisateur licencié peut-il connecter à ExpressVPN ?

L’utilisateur licencié peut installer ExpressVPN sur n’importe quel nombre d’appareils, y compris les ordinateurs, les appareils mobiles, les consoles de médias en streaming et les routeurs sans fil. Cependant, un maximum de huit appareils peut être connecté à ExpressVPN en même temps (y compris les machines virtuelles).



