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Это руководство покажет вам как приобрести подписки на групповой пакет лицензий ExpressVPN.

Тип подписки «Групповой пакет лицензий» позволяет использовать и управлять большим количеством лицензий (от пяти до более чем 50) в рамках одной учетной записи. Этот тип подписки подходит для сотрудников компаний, которые хотят использовать ExpressVPN без оформления индивидуальных аккаунтов.

Чем больше лицензий покупается, тем больше экономия. Для получения информации о ценах, .

Важно: Если вы хотите иметь от четырех или менее дополнительных Если вы хотите иметь от четырех или менее дополнительных подписок в рамках вашего аккаунта , вам не нужно покупать подписку на групповой пакет лицензий.

Приобретите подписку на групповой пакет лицензий ExpressVPN

Важно: Для приобретения подписок на групповой пакет лицензий принимаются только платежи по кредитным картам.

Убедитесь, что у вас уже есть учетная запись ExpressVPN. (Если нет, приобретите учетную запись ExpressVPN.) относительно вашего запроса на покупку. После одобрения вашего запроса, войдите в свою учетную запись ExpressVPN. На панели управления учетной записью выберите Подписаться на групповой пакет лицензий.

Выберите количество лицензий, которые вы хотите приобрести, и предпочитаемый цикл оплаты. Выберите Завершить заказ.

После завершения заказа вы сможете увидеть детали своей подписки на групповой пакет лицензий на панели управления учетной записью. Для получения дополнительной информации выберите Перейти к менеджеру лицензий.



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Часто задаваемые вопросы по подпискам на групповой пакет лицензий ExpressVPN

Если я получу подписку на групповой пакет лицензий, будет ли это отменой моей текущей подписки?

Нет. Если вы уже являетесь клиентом, ваша текущая подписка не будет отменена после приобретения подписки на групповой пакет лицензий. Вместо этого любой оставшийся кредит от вашей текущей подписки будет перенесен на вашу новую подписку на групповой пакет лицензий.

Что делать, если у меня уже есть подписка на групповой пакет лицензий, но я хочу купить больше лицензий?

Если у вас уже есть действующая подписка на групповой пакет лицензий, вы можете купить больше лицензий в любое время, не дожидаясь окончания вашей текущей подписки. Это не изменит дату окончания вашей подписки, так как все лицензии в рамках одной подписки имеют одинаковую дату продления.

Если вы хотите купить больше лицензий для существующей подписки на групповой пакет лицензий, с вас будет взиматься пропорциональная сумма подписки, рассчитанная по количеству времени до даты продления вашей подписки.

Например, если у вас есть подписка на групповой пакет лицензий с датой продления 25 июня 2021 года, и вы хотите купить пять дополнительных лицензий на 12-месячный план 25 августа 2020 года, с вас будет взиматься месячная цена за лицензию для пяти аккаунтов, умноженная на 10 месяцев. Дата продления вашей подписки (для всех лицензий) остается 25 июня 2021 года.

Возможно ли иметь разные даты продления для лицензий, принадлежащих к одной подписке на групповой пакет лицензий?

Нет. Все лицензии в рамках подписки на групповой пакет лицензий будут следовать по одному плану подписки и иметь одинаковую дату продления лицензии.

Если вы хотите иметь разные даты продления для разных лицензий, вам нужно будет приобрести отдельную подписку на групповой пакет лицензий.

Могу ли я понизить подписку с группового пакета лицензий?

Нет. Невозможно понизить подписку с группового пакета лицензий до обычной подписки. Также невозможно сократить срок действия вашей подписки на Групповой пакет лицензий (например, с 12 месяцев до шести месяцев).

Могу ли я приобрести подписку на групповой пакет лицензий с помощью Paypal, Bitcoin или Paymentwall?

Нет. Для приобретения подписок на групповой пакет лицензий принимаются только платежи по кредитным картам.

Как назначить лицензии различным пользователям?

После приобретения подписки на групповой пакет лицензий, войдите в свою учетную запись ExpressVPN. На панели управления учетной записью выберите Перейти к менеджеру лицензий. Вы можете добавить имя и адрес электронной почты человека, которому вы хотите назначить лицензию.

Может ли каждый пользователь лицензии создать свой собственный пароль для входа в приложение ExpressVPN?

Нет. Каждый пользователь лицензии получит назначенный пароль для входа в приложение.

Чтобы найти пароль для входа в приложение для каждой лицензированной учетной записи:

Войдите в свою учетную запись ExpressVPN. На панели управления учетной записью выберите Перейти к менеджеру лицензий. Рядом с любой лицензией выберите Настроить. Выберите платформу, для которой вы хотите посмотреть пароль.

Имя пользователя и пароль учетной записи появятся справа.

Могу ли я переназначить лицензию другому пользователю?

Да. Вы всегда можете назначить лицензию другому пользователю.

Что делать, если я не хочу продлевать все свои лицензии?

Вы можете выбрать лицензии, которые не нужно будет продлевать после окончания текущего цикла подписки:

Войдите в свою учетную запись ExpressVPN. На панели управления учетной записью выберите Перейти к менеджеру лицензий. Рядом с любой лицензией, в разделе АВТОПРОДЛЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЦИКЛЕ ОПЛАТЫ, выберите редактировать. Выберите Отключить автообновление.

Что произойдет, если я отменю подписку на групповой пакет лицензий?

Ваша подписка на групповой пакет лицензий останется активной до конца текущего цикла подписки. После окончания цикла подписки она не будет продлена.

Могу ли я выбрать другой план, если все предыдущие лицензии отменены?

Да. Если вы отменили все свои предыдущие лицензии, вы можете подписаться на новый план в рамках той же подписки на групповой пакет лицензий, которую вы использовали раньше.

Я существующий клиент с существующей подпиской. Сколько мне придется заплатить за подписку на групповой пакет лицензий?

Система автоматически вычислит сумму вашего платежа с учетом скидки.

Кто контролирует все лицензии?

Зарегистрированный владелец электронной почты для подписки на групповой пакет лицензий будет иметь контроль над всеми лицензиями.

Сколькими устройствами каждый пользователь с лицензией может подключаться к ExpressVPN?

Пользователь с лицензией может установить ExpressVPN на любое количество устройств, включая компьютеры, мобильные устройства, консоли для потоковой передачи и беспроводные роутеры. Однако максимум восемь устройств могут быть подключены к ExpressVPN одновременно (включая виртуальные машины).

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