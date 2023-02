Denne guide viser dig, hvordan du opdaterer de kreditkortoplysninger, der er knyttet til din ExpressVPN-konto. Dette giver dig mulighed for at forny dit abonnement ved hjælp af et andet kreditkort end det, du brugte. Du kan kun se dine kreditkortoplysninger under kontoindstillinger, hvis du tidligere har købt dit abonnement via ExpressVPN-webstedet.

Vigtigt: Kontakt ExpressVPN supportteam for at fjerne et kreditkort, der er knyttet til din konto.

Log ind på din ExpressVPN-kontoside. Klik på Tilføj kreditkort (Denne mulighed vises kun, hvis du har føjet et betalingskort til din konto.) Indtast dine nye kreditkortoplysninger. Klik på Gem kreditkortoplysninger.

Dit nye kreditkort opkræves for din næste betaling.

Brug for hjælp? til at opdatere dine kreditkortoplysninger.

Brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN support for at få hjælp til at opdatere dine kreditkortoplysninger.

