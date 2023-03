In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die Kreditkarteninformationen, die Sie für ExpressVPN verwenden, aktualisieren. So können Sie Ihr Abo verlängern, indem Sie eine andere Kreditkarte einsetzen als bisher. Sie können Ihre Kreditkartendaten nur in Ihren Kontoeinstellungen sehen, wenn Sie Ihr Abonnement zuvor über die ExpressVPN-Website erworben haben.

Wichtig: Um die für Ihr Konto hinterlegte Kreditkarte zu löschen, .

Melden Sie sich auf Ihrer ExpressVPN-Kontoseite an. Wählen Sie Kreditkarte bearbeiten. (Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie in Ihrem Konto eine Kreditkarte hinterlegt haben.) Geben Sie Ihre neuen Kreditkartendaten ein. Klicken Sie auf Kreditkartendaten speichern.

Bei der nächsten Zahlung wird Ihre neue Kreditkarte belastet.

Sie benötigen Hilfe? .

