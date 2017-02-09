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Из этой статьи вы узнаете, как изменить данные своей банковской карты, связанной с учетной записью ExpressVPN. Это позволит вам продлить подписку на услуги нашего VPN-сервиса, используя другую карту. Если ранее вы оформляли подписку через сайт ExpressVPN, в настойках учетной записи вы увидите данные только вашей карты.

Внимание! Чтобы удалить банковскую карту, связанную с вашей учетной записью, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
  1. Войдите в свою учетную запись ExpressVPN.
  2. Выберите «Изменить банковскую карту». (Эта опция доступна только в том случае, если вы добавили данные банковской карты в свою учетную запись).
    Выберите Изменить банковскую карту
  3. Введите данные другой банковской карты.
  4. Нажмите «Сохранить данные банковской карты».

Следующий платеж будет списан уже с новой банковской карты.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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