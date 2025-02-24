Veri Kaldırma, kullanıcıların gizliliğini daha da iyileştirmeyi amaçlayan ExpressVPN’in Identity Defender hizmetlerinden biridir. Kullanıcının kişisel bilgilerini veri simsarları ve kişi arama sitelerinde arar, ardından kullanıcı adına silme veya vazgeçme talepleri gönderir. Bu siteleri verilerin başarıyla kaldırıldığından ve yeniden görünmediğinden emin olmak için sürekli izler. Veri Kaldırma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Veri Kaldırma Nasıl Alabilirsiniz

Şu anda, ABD’deki yeni ExpressVPN kullanıcıları, ödeme sırasında Veri Kaldırma’yı aboneliklerine ekleme seçeneğine sahip olacaklar. ABD’deki mevcut ExpressVPN kullanıcıları (28 Ekim 2024’ten önce kayıt olanlar) henüz Veri Kaldırma’ya erişemez, ancak yakında onlara sunacağız. Diğer bölgeler için müsaitlik durumu daha sonra onaylanacaktır.

Abone olmak için:

Şuraya gidin: Sipariş sayfası. Veri Kaldırma iki yıllık plana dahildir. Devam etmek için iki yıllık planda yer alan butona basın. E-posta adresinizi ve ödeme bilgilerinizi girerek siparişinizi tamamlayın.

Veri Kaldırma Nasıl Kurulur ve Kullanılır

Veri Kaldırma’yı ExpressVPN mobil uygulamalarında iOS veya Android için veya ExpressVPN Hesap sayfanızda kurabilirsiniz.

Mobil uygulamayı kullanıyorsanız, Yükseltmeler sekmesine uygulamanın ekranının altında dokunun. ExpressVPN web sitesini kullanıyorsanız, şu adrese gidin Hesap sayfası , burada hesabınıza zaten giriş yapmadıysanız oturum açmanız istenecektir. Şunu seçin: Veri Kaldırma . Kişisel bilgilerinizi girin. Şunu seçin: Devam Et . “Taranıyor” ekranda görünecek. Tarama tamamlandıktan sonra, verilerinizin bulunduğu yerleri ve bu veri simsarları ve kişi arama sitelerinden yapılan her silme veya vazgeçme isteğinin durumunu gösteren bir gösterge paneli göreceksiniz.

Verilerinizi yeniden kaldırmak için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hizmet, sitelerin verilerinizi gerçekten kaldırmasını ve onları geri eklememesini sürekli olarak sağlar. Veri Kaldırma içinde ilerlemeyi kontrol edebilirsiniz.

Veri Kaldırmayı nasıl iptal edebilirim

Veri Kaldırma aboneliğinizi iptal etmek için, ExpressVPN’in otomatik yenilemeyi kapatın Aboneliklerim sayfası. Bu, Veri Kaldırma da dahil olmak üzere ExpressVPN hesabınızdaki tüm hizmetleri iptal eder.