Gegevensverwijdering is een van ExpressVPN’s Identity Defender-services die gericht is op het verder verbeteren van de privacy van gebruikers. Het zoekt naar de persoonlijke informatie van de gebruiker op databrokers en mensenzoeksites, en verstuurt dan namens de gebruiker verwijder- of afmeldverzoeken. Het controleert deze sites ook continu om ervoor te zorgen dat de gegevens succesvol verwijderd worden en niet opnieuw verschijnen. Leer meer over Gegevensverwijdering.

Hoe Gegevensverwijdering te verkrijgen

Momenteel hebben nieuwe ExpressVPN-gebruikers in de VS de optie om Gegevensverwijdering aan hun abonnement toe te voegen tijdens de checkout. Bestaande ExpressVPN-gebruikers in de VS (die zich vóór 28 okt. 2024 hebben aangemeld) hebben nog geen toegang tot Gegevensverwijdering, maar we zullen het binnenkort voor hen uitrollen. Beschikbaarheid voor andere regio’s wordt later bevestigd.

Om te abonneren:

Ga naar de Bestelpagina pagina. Gegevensverwijdering is inbegrepen in het tweejarige plan. Druk op de knop van het tweejarige plan om verder te gaan. Voltooi je bestelling door je e-mailadres en betalingsgegevens in te voeren.

Hoe Gegevensverwijdering in te stellen en te gebruiken

Je kunt Gegevensverwijdering instellen in de ExpressVPN mobiele apps voor iOS of Android of op je ExpressVPN Accountpagina.

Als je de mobiele app gebruikt, tik dan op de Upgrades tab onderaan het app-scherm. Als je de ExpressVPN-website gebruikt, ga dan naar je Accountpagina , waar je wordt gevraagd om in te loggen op je account als je nog niet bent ingelogd. Selecteer Gegevensverwijdering . Voer je persoonlijke gegevens in. Selecteer Doorgaan . “Scannen” verschijnt op het scherm. Na voltooiing van de scan zie je een dashboard waarop te zien is waar je informatie is gevonden en de status van elke verwijder- of afmeldverzoek van deze databrokers en mensenzoeksites.

Je hoeft niets te doen om je gegevens opnieuw te verwijderen. De service zal continu ervoor zorgen dat de sites je gegevens inderdaad verwijderen en niet opnieuw toevoegen. Je kunt de voortgang binnen Gegevensverwijdering controleren.

Hoe Gegevensverwijdering te annuleren

Om je Gegevensverwijdering-abonnement te annuleren, schakel automatische verlenging van ExpressVPN uit op de Mijn Abonnement pagina. Hiermee annuleer je alle services binnen je ExpressVPN-account, inclusief Gegevensverwijdering.