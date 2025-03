La Rimozione dei dati è uno dei servizi Identity Defender di ExpressVPN che mira a migliorare ulteriormente la privacy degli utenti. Cerca le informazioni personali dell’utente presso i broker di dati e i siti di ricerca persone, quindi invia richieste di cancellazione o di opt-out a nome dell’utente. Monitora inoltre continuamente questi siti per garantire che i dati siano stati rimossi con successo e non ricompaiano. Scopri di più sulla Rimozione dei dati.

Come ottenere la Rimozione dei dati

Attualmente, i nuovi utenti di ExpressVPN negli Stati Uniti avranno la possibilità di aggiungere la Rimozione dei dati al loro abbonamento durante il checkout. Gli utenti di ExpressVPN esistenti negli Stati Uniti (che si sono iscritti prima del 28 ottobre 2024) non hanno ancora accesso alla Rimozione dei dati, ma lo riceveranno presto. La disponibilità per altre regioni sarà confermata in seguito.

Per abbonarsi:

Vai alla Pagina degli ordini pagina. La Rimozione dei dati è inclusa nel piano biennale. Premi il pulsante sul piano biennale per procedere. Completa l’ordine inserendo il tuo indirizzo email e i dettagli del pagamento.

Come configurare e utilizzare la Rimozione dei dati

Puoi configurare la Rimozione dei dati nelle app mobili di ExpressVPN per iOS o Android o sulla tua pagina Account di ExpressVPN.

Se utilizzi l’app mobile, tocca la scheda Aggiornamenti sul fondo della schermata dell’app. Se utilizzi il sito web di ExpressVPN, vai alla tua pagina Account , dove verrai invitato ad accedere al tuo account se non hai già effettuato l’accesso. Seleziona Rimozione dei dati . Inserisci le tue informazioni personali. Seleziona Continua . “Scansione” apparirà sullo schermo. Dopo che la scansione è completata, vedrai un dashboard che mostra dove le tue informazioni sono state trovate e lo stato di ciascuna richiesta di eliminazione o opt-out da questi broker di dati e siti di ricerca persone.

Non devi fare nulla per rimuovere nuovamente i tuoi dati. Il servizio garantirà continuamente che i siti abbiano effettivamente rimosso i tuoi dati e non li aggiungano di nuovo. Puoi controllare i progressi all’interno della Rimozione dei dati.

Come annullare la Rimozione dei dati

Per annullare il tuo abbonamento alla Rimozione dei dati, disattiva il rinnovo automatico di ExpressVPN nella Pagina del Mio Abbonamento pagina. Questo annulla tutti i servizi all’interno del tuo account ExpressVPN, inclusa la Rimozione dei dati.