A Remoção de Dados é um dos serviços Identity Defender da ExpressVPN que visa melhorar ainda mais a privacidade dos usuários. Ele busca as informações pessoais do usuário em corretores de dados e sites de busca por pessoas, e então envia solicitações de exclusão ou pedido de exclusão em nome do usuário. Ele também monitora continuamente esses sites para garantir que os dados sejam removidos com sucesso e não reapareçam. Saiba mais sobre a Remoção de Dados.

Como obter a Remoção de Dados

Atualmente, novos usuários do ExpressVPN nos EUA terão a opção de adicionar Remoção de Dados à sua assinatura durante a finalização da compra. Usuários existentes do ExpressVPN nos EUA (que se inscreveram antes de 28 de outubro de 2024) ainda não têm acesso à Remoção de Dados, mas em breve estaremos disponibilizando esse recurso para eles. A disponibilidade para outras regiões será confirmada posteriormente.

Para assinar:

Vá para a Página de Pedido página. A Remoção de Dados está incluída no plano de dois anos. Pressione o botão do plano de dois anos para prosseguir. Conclua seu pedido inserindo seu endereço de email e detalhes de pagamento.

Como configurar e usar a Remoção de Dados

Você pode configurar a Remoção de Dados nos aplicativos móveis da ExpressVPN para iOS ou Android ou na página da sua conta ExpressVPN.

Se você estiver usando o aplicativo móvel, toque na Atualizações aba na parte inferior da tela do aplicativo. Se você estiver usando o site da ExpressVPN, acesse sua página da conta , onde você será solicitado a fazer login na sua conta, se ainda não estiver conectado. Selecione Remoção de Dados . Insira suas informações pessoais. Selecione Continuar . “Scanning” aparecerá na tela. Após a conclusão da verificação, você verá um painel mostrando onde suas informações foram encontradas e o status de cada solicitação de exclusão ou pedido de exclusão desses corretores de dados e sites de busca por pessoas.

Você não precisa fazer nada para remover seus dados novamente. O serviço garantirá continuamente que os sites realmente removam seus dados e não os adicionem novamente. Você pode verificar o progresso dentro da Remoção de Dados.

Como cancelar a Remoção de Dados

Para cancelar sua assinatura de Remoção de Dados, desative a renovação automática da ExpressVPN na Minha Assinatura página. Isso cancela todos os serviços dentro da sua conta ExpressVPN, incluindo a Remoção de Dados.