Datafjernelse er en af ExpressVPN’s Identity Defender tjenester, der har til formål at forbedre brugernes privatliv yderligere. Den søger efter brugerens personlige oplysninger på databrokere og folk-søgesider, og sender derefter sletnings- eller fravalg-anmodninger på brugerens vegne. Den overvåger også kontinuerligt disse sider for at sikre, at dataene fjernes succesfuldt og ikke dukker op igen. Få mere at vide om Datafjernelse.

Sådan får du Datafjernelse

I øjeblikket vil nye ExpressVPN-brugere i USA have mulighed for at tilføje Datafjernelse til deres abonnement ved kassen. Eksisterende ExpressVPN-brugere i USA (som tilmeldte sig før 28. oktober 2024) har endnu ikke adgang til Datafjernelse, men vi vil snart udrulle det til dem. Tilgængelighed for andre regioner vil blive bekræftet senere.

For at abonnere:

Gå til Bestillingssiden side. Datafjernelse er inkluderet i to-års planen. Tryk på knappen på to-års planen for at fortsætte. Fuldfør din ordre ved at indtaste din e-mail adresse og betalingsoplysninger.

Sådan opsætter og bruger du Datafjernelse

Du kan opsætte Datafjernelse i ExpressVPN’s mobilapps til iOS eller Android eller på din ExpressVPN-kontoside.

Hvis du bruger mobilappen, tryk på Opgraderinger fanen i bunden af app-skærmen. Hvis du bruger ExpressVPN’s hjemmeside, gå til din Kontoside , hvor du vil blive bedt om at logge ind på din konto, hvis du ikke allerede er logget ind. Vælg Datafjernelse . Indtast dine personlige oplysninger. Vælg Fortsæt . “Scanning” vil blive vist på skærmen. Efter scanningen er fuldført, vil du se en dashboard, der viser, hvor dine oplysninger blev fundet, og status for hver sletning- eller fravalg-anmodning fra disse databrokere og folk-søgesider.

Du behøver ikke gøre noget for at fjerne dine data igen. Tjenesten vil løbende sikre, at siderne virkelig fjerner dine data og ikke tilføjer dem igen. Du kan tjekke fremgangen inden for Datafjernelse.

Sådan annullerer du Datafjernelse

For at annullere dit Datafjernelse abonnement, sluk automatisk fornyelse af ExpressVPN på Mit Abonnement side. Dette annullerer alle tjenester inden for din ExpressVPN-konto, inklusive Datafjernelse.