Удаление данных является одной из служб Identity Defender, предоставляемых ExpressVPN, которая направлена на дальнейшее улучшение конфиденциальности пользователей. Она ищет личную информацию пользователя в базах данных и на сайтах по поиску людей, затем отправляет запросы на удаление или отказ от участия от имени пользователя. Также она непрерывно отслеживает эти сайты, чтобы убедиться, что данные успешно удалены и не появятся вновь. Узнайте больше об Удалении данных.

Как получить Удаление данных

В настоящее время новые пользователи ExpressVPN в США имеют возможность добавить Удаление данных к своей подписке на этапе оформления заказа. Текущие пользователи ExpressVPN в США (которые зарегистрировались до 28 октября 2024 года) пока не имеют доступа к Удалению данных, но мы скоро предоставим его. Доступность для других регионов будет подтверждена позже.

Купить подписку:

Перейдите на страницу заказа странице. Удаление данных включено в двухлетний план. Нажмите на кнопку двухлетнего плана, чтобы продолжить. Завершите заказ, введя адрес вашей электронной почты и платежные данные.

Как настроить и использовать Удаление данных

Вы можете настроить Удаление данных в мобильных приложениях ExpressVPN для iOS или Android или на странице вашей учетной записи ExpressVPN.

Если вы используете мобильное приложение, нажмите на вкладку Обновления внизу экрана приложения. Если вы используете сайт ExpressVPN, перейдите на вашу страницу учетной записи , где вам предложат войти в аккаунт, если вы еще не вошли. Выберите Удаление данных . Введите свою личную информацию. Выберите Продолжить . На экране появится надпись «Сканирование». После завершения сканирования вы увидите панель управления, отображающую, где была найдена ваша информация, и статус каждого запроса на удаление или отказ от участия с этих сайтов и баз данных.

Вам не нужно ничего делать, чтобы снова удалить свои данные. Сервис будет постоянно следить за тем, чтобы сайты действительно удаляли ваши данные и не добавляли их обратно. Вы можете проверить прогресс в разделе Удаление данных.

Как отменить Удаление данных

Чтобы отменить подписку на Удаление данных, отключите автообновление ExpressVPN на странице Моей подписки странице. Это отменяет все услуги в вашем аккаунте ExpressVPN, включая Удаление данных.