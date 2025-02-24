Удаление данных является одной из служб Identity Defender, предоставляемых ExpressVPN, которая направлена на дальнейшее улучшение конфиденциальности пользователей. Она ищет личную информацию пользователя в базах данных и на сайтах по поиску людей, затем отправляет запросы на удаление или отказ от участия от имени пользователя. Также она непрерывно отслеживает эти сайты, чтобы убедиться, что данные успешно удалены и не появятся вновь. Узнайте больше об Удалении данных.
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Как получить Удаление данных
Как настроить Удаление данных
Как отменить Удаление данных
Как получить Удаление данных
В настоящее время новые пользователи ExpressVPN в США имеют возможность добавить Удаление данных к своей подписке на этапе оформления заказа. Текущие пользователи ExpressVPN в США (которые зарегистрировались до 28 октября 2024 года) пока не имеют доступа к Удалению данных, но мы скоро предоставим его. Доступность для других регионов будет подтверждена позже.
Купить подписку:
- Перейдите на страницу заказа странице. Удаление данных включено в двухлетний план.
- Нажмите на кнопку двухлетнего плана, чтобы продолжить.
- Завершите заказ, введя адрес вашей электронной почты и платежные данные.
Как настроить и использовать Удаление данных
Вы можете настроить Удаление данных в мобильных приложениях ExpressVPN для iOS или Android или на странице вашей учетной записи ExpressVPN.
- Если вы используете мобильное приложение, нажмите на вкладку Обновления внизу экрана приложения. Если вы используете сайт ExpressVPN, перейдите на вашу страницу учетной записи, где вам предложат войти в аккаунт, если вы еще не вошли.
- Выберите Удаление данных.
- Введите свою личную информацию.
- Выберите Продолжить. На экране появится надпись «Сканирование».
- После завершения сканирования вы увидите панель управления, отображающую, где была найдена ваша информация, и статус каждого запроса на удаление или отказ от участия с этих сайтов и баз данных.
Вам не нужно ничего делать, чтобы снова удалить свои данные. Сервис будет постоянно следить за тем, чтобы сайты действительно удаляли ваши данные и не добавляли их обратно. Вы можете проверить прогресс в разделе Удаление данных.
Как отменить Удаление данных
Чтобы отменить подписку на Удаление данных, отключите автообновление ExpressVPN на странице Моей подписки странице. Это отменяет все услуги в вашем аккаунте ExpressVPN, включая Удаление данных.