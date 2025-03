Datafjerning er en av ExpressVPNs Identity Defender-tjenester som har som mål å forbedre brukernes personvern ytterligere. Den søker etter brukerens personopplysninger på data meklere og søkesider for personer, og sender deretter forespørsler om sletting eller avmelding på brukerens vegne. Den overvåker også kontinuerlig disse sidene for å sikre at dataene fjernes og ikke dukker opp igjen. Lær mer om Datafjerning.

Hvordan få Datafjerning

For øyeblikket vil nye ExpressVPN-brukere i USA ha muligheten til å legge til datafjerning til sitt abonnement under utsjekking. Eksisterende ExpressVPN-brukere i USA (som registrerte seg før 28. oktober 2024) har ennå ikke tilgang til datafjerning, men vi vil rulle den ut til dem snart. Tilgjengelighet for andre regioner vil bli bekreftet senere.

For å abonnere:

Gå til Bestillingsside side. Datafjerning er inkludert i toårsplanen. Trykk på knappen på toårsplanen for å fortsette. Fullfør bestillingen ved å oppgi din e-postadresse og betalingsinformasjon.

Hvordan sette opp og bruke Datafjerning

Du kan sette opp datafjerning i ExpressVPN mobilapper for iOS eller Android eller på din ExpressVPN konto side.

Hvis du bruker mobilappen, trykk på Oppgraderinger fanen nederst på appskjermen. Hvis du bruker ExpressVPN nettstedet, gå til din Kontoside , hvor du blir bedt om å logge inn på kontoen din hvis du ikke allerede er innlogget. Velg Datafjerning . Skriv inn dine personlige opplysninger. Velg Fortsett . “Skanning” vil vises på skjermen. Etter at skanningen er ferdig, vil du se et dashbord som viser hvor informasjonen din ble funnet og statusen for hver sletting eller avmeldingsforespørsel fra disse data meklere og søkesidene for personer.

Du trenger ikke gjøre noe for å fjerne dataene dine igjen. Tjenesten vil kontinuerlig sikre at sidene faktisk fjerner dataene dine og ikke legger dem til igjen. Du kan sjekke fremdriften innen Datafjerning.

Hvordan kansellere Datafjerning

For å kansellere ditt Datafjerning abonnement, slå av automatisk fornyelse av ExpressVPN på Min Abonnement side. Dette kansellerer alle tjenester i din ExpressVPN konto, inkludert datafjerning.