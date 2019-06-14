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Из этого руководства вы узнаете, какие версии ОС различных устройств совместимы с последними версиями приложения ExpressVPN. В последних версиях нашего приложения улучшены безопасность и защита приватности пользователей, но они могут быть несовместимы с более ранними версиями ОС устройств.

Содержание Windows

Mac

Android

iOS

Linux

Роутеры

Windows

Для запуска приложения ExpressVPN для Windows необходима ОС Windows 7 или более новая. Узнайте, какая версия ОС на вашем устройстве Windows.

Если вы пользуетесь ОС Windows 7 или более новой, установите приложение ExpressVPN для Windows.

Если вы пользуетесь ОС Windows Vista или более ранней:

Обновите свою ОС Windows.

Если вы не можете обновить свою версию ОС Windows, воспользуйтесь инструкцией по ручной настройке OpenVPN.

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Mac

Для запуска приложения ExpressVPN для Mac необходима ОС macOS 10.13 или более новая. Узнайте, какая версия ОС на вашем устройстве Mac.

Операционная система Mac Поддерживаемая версия ExpressVPN macOS 10.13 и более новая Установите приложение ExpressVPN для Mac. Mac OS X 10.11 или macOS 10.12 Поддержка в приложении для этих версий ОС ограничена. Обновите систему до ОС macOS 10.13 или более новой, чтобы пользоваться всеми возможностями нашего приложения. Узнать больше об ограниченной поддержке в приложении для ОС Mac OS X 10.11 и macOS 10.12. Mac OS X 10.10 или более ранняя Приложение ExpressVPN для Mac не поддерживает эти версии ОС. Обновите систему до ОС macOS 10.13 или более новой. Если это невозможно, настройте вручную OpenVPN на своем устройстве.

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Android

Для запуска приложения ExpressVPN для Android необходима ОС Android 5 или более новая. Узнайте, какая версия ОС на вашем устройстве Android.

Если вы пользуетесь ОС Android 5 или более новой, установите приложение ExpressVPN для Android.

Если вы пользуетесь ОС Android 4.4 или более ранней:

Обновите свою ОС Android.

Если вы не можете обновить свою версию ОС Android, воспользуйтесь инструкцией по ручной настройке OpenVPN.

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iOS

Для запуска приложения ExpressVPN для iOS необходима ОС iOS 12 или более новая. Узнайте, какая версия ОС на вашем устройстве iOS.

Если вы пользуетесь совместимой версией iOS, установите приложение ExpressVPN для iOS.

Если вы пользуетесь ОС iOS 11 или более ранней, обновите свое устройство iOS, чтобы загрузить последнюю версию нашего приложения.

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Linux

Приложение ExpressVPN для Linux совместимо со следующими дистрибутивами Linux и их системными архитектурами:

Ubuntu: все релизы (также промежуточные), поддерживаемые в рамках стандартного периода поддержки Ubuntu. Работает на AMD64 и i386 для Ubuntu 64 бит и 32 бит соответственно.

Debian: 9 (Stretch), 10 (Buster) и 11 (Bullseye). Работает на x86_64.

Fedora: 36 и 37. Работает на x86_64.

Arch: последний плавающий релиз. Работает на x86_64.

Raspberry Pi (armhf): 9 (Stretch) и 10 (Buster). Работает на armhf.

Mint: Linux Mint 19, 20.1, 21.1 и Linux Mint Debian Edition (LMDE) 5. Работает на x86_64 и x86.



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Routers

Прошивка ExpressVPN для роутеров совместима со следующими моделями роутеров:

Asus

RT-AC68U (до 3 вер.).

RT-AC87U.

RT-AC56R.

RT-AC56S.

RT-AC56U.

ExpressVPN

ExpressVPN Aircove AX1800.

Linksys

Netgear

Netgear R6300v2.

Netgear R6700v3.

Netgear R6400v2.

Netgear Nighthawk R7000.

Netgear Nighthawk R7000P.

Если ваша модель роутера несовместима с ExpressVPN, посмотрите список роутеров, на которые можно установить ExpressVPN вручную.

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