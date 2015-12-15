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Как сообщили Engadget, The Register и Security Intelligence, в нескольких VPN-сервисах, поддерживающих проброс портов, была обнаружена уязвимость в системе безопасности.

Эта уязвимость, получившая название «port fail», позволяет злоумышленникам раскрывать реальные IP-адреса пользователей VPN-сервисов, использующих проброс портов.

VPN-серверы ExpressVPN не поддерживают проброс портов и не подвержены этой уязвимости. Проброшенные порты в маршрутизаторах, использующих ExpressVPN, не проходят через VPN-туннель.

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