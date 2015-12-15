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Engadget, The Register ve Security Intelligence tarafından bildirildiği üzere, port yönlendirme özelliği sunan birkaç VPN hizmetinde bir güvenlik açığı tespit edildi.

“Port fail” olarak adlandırılan bu güvenlik açığı, saldırganların port yönlendirme özelliğine sahip VPN hizmetlerini kullanan müşterilerin gerçek IP adreslerini ortaya çıkarmasına olanak tanıyor.

ExpressVPN’in VPN sunucuları port yönlendirmeyi desteklemez ve bu güvenlik açığından etkilenmez. ExpressVPN kullanan yönlendiricilerde (router) yönlendirilen portlar VPN tünelinden geçmez.

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