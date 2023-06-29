Где смотреть шоу The Big D Где смотреть шоу The Big D
Мы все же увидим шоу The Big D! От него отказался канал TBS, но затем приютил другой канал — USA Network. Мы отправимся на райский курорт с группой разведенных пар, которые готовы найти новую любовь. Вот все способы посмотреть шоу The Big D онлайн.
О чем шоу The Big D?
Нет, это не эротика. Буква «D» в названии обозначает «divorce» (развод). Двенадцать разведенных мужчин и женщин готовы к новым романтическим отношениям, и мы увидим все подробности своими глазами!
Это шоу, как и многие другие, появилось благодаря ошеломительному успеху одного из основоположников жанра — реалити-шоу «Остров любви». Согласно сюжету шоу The Big D несколько мужчин и женщин, недавно переживших развод, отправляются на виллу в Коста-Рике, чтобы найти новую любовь... вместе со своими бывшими. Они присматриваются друг к другу, флиртуют с новыми (и давними) знакомыми, но при этом также вынуждены общаться с теми, кто разбил им сердце. Каждую неделю с кем-то нужно будет попрощаться, ведь не все действительно готовы оставить прошлое в прошлом.
Премьера шоу The Big D состоялась на кабельном канале TBS, но компания Warner Bros. закрыла его во время слияния с Discovery. Нам повезло, что это реалити-шоу об отношениях «нашло новую любовь» с каналом USA Network. Для второго сезона шоу The Big D нашлось место в программе канала по средам.
Дата выхода шоу The Big D
Премьера 2-го сезона шоу The Big D на канале USA Network состоялась 14 июня 2023 года в 22:00 по восточному времени (ET). Эпизоды выходят каждую неделю, посмотреть онлайн их можно на Peacock.
Где смотреть шоу The Big D онлайн
Второй сезон шоу The Big D транслируется на канале USA Network, а посмотреть онлайн серии после премьеры можно на сервисе Peacock. Также шоу доступно на беспроводных сервисах Fubo и YouTube TV.
Смотрите The Big D на USA Network
Смотрите 2-ой сезон шоу The Big D на кабельном канале USA Network. Также можно смотреть эпизоды онлайн на сайте канала или в его приложении, но для этого нужна учетная запись. Для регистрации учетной записи вам понадобится действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите онлайн The Big D на Peacock
Есть учетная запись Peacock? Смотрите шоу The Big D по запросу онлайн на этом стриминговом сервисе. Доступ к новым эпизодам появляется на следующий день после премьеры. Новые подписчики могут воспользоваться семидневным бесплатным пробным периодом сервиса, стоимость подписки составляет 5 долл. США в месяц.
Смотрите онлайн The Big D на Fubo
Отказались от кабельного телевидения? Стриминговый сервис Fubo предлагает к просмотру несколько развлекательных каналов, в том числе и USA Network. Это еще один способ посмотреть все новые эпизоды шоу The Big D во время премьеры. Сейчас сервис Fubo предлагает семидневный бесплатный пробный период. Для регистрации вам может понадобиться действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите The Big D на YouTube TV
Если у вас есть учетная запись YouTube TV, то вы можете смотреть шоу The Big D онлайн. Новые эпизоды добавляются на сервис через день после трансляции на USA Network. Для доступа к YouTube TV вам может понадобиться действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Кто участвует в шоу The Big D?
Нет лучших кандидатов на роль ведущих шоу и наставников в поисках любви для разведенных, чем Джоджо Флетчер (шоу «Холостячка») и Джордан Роджерс. Они нашли друг друга благодаря реалити-шоу и готовы помочь участникам:
Алексис Николе и Девон Райт. Были женаты год, но развелись из-за постоянных конфликтов и натянутых отношений с родителями друг друга.
Элли Ли и Дэвид Мимс. Были женаты пять лет, но развелись после измены Элли.
Ариель Линдси и Блэйр Дельгадо. Были женаты четыре года, но развелись после измены Блэйра.
Кейси Коста и Брукс Питерс. Были женаты два года, причина развода неизвестна.
Деде Льюис и Такур Уинт. Были женаты полтора года, причина развода неизвестна.
Джиллиан Мессина и Дэвид Новелло. Встречались в старшей школе, были женаты четыре года. Развелись из-за кризиса в отношениях во время пандемии.
ЧаВо: The Big D
Кто такие ведущие шоу The Big D?
Джоджо Флетчер и Джордан Роджерс являются ведущими шоу The Big D. Эта пара сложилась во время одного из сезонов популярного реалити-шоу «Холостячка».
Почему канал TBS закрыл шоу The Big D?
Шоу The Big D было закрыто каналом TBS после первого сезона всвязи со слиянием компаний Warner Bros. и Discovery. Этим шоу, как и некоторыми другими, решили пожертвовать в попытке снизить расходы новой компании.
Где посмотреть 1-й сезон шоу The Big D?
В настоящее время нигде нельзя посмотреть онлайн 1-й сезон шоу The Big D или купить к нему доступ.
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