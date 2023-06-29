Нет, это не эротика. Буква «D» в названии обозначает «divorce» (развод). Двенадцать разведенных мужчин и женщин готовы к новым романтическим отношениям, и мы увидим все подробности своими глазами!

Это шоу, как и многие другие, появилось благодаря ошеломительному успеху одного из основоположников жанра — реалити-шоу «Остров любви». Согласно сюжету шоу The Big D несколько мужчин и женщин, недавно переживших развод, отправляются на виллу в Коста-Рике, чтобы найти новую любовь... вместе со своими бывшими. Они присматриваются друг к другу, флиртуют с новыми (и давними) знакомыми, но при этом также вынуждены общаться с теми, кто разбил им сердце. Каждую неделю с кем-то нужно будет попрощаться, ведь не все действительно готовы оставить прошлое в прошлом.

Премьера шоу The Big D состоялась на кабельном канале TBS, но компания Warner Bros. закрыла его во время слияния с Discovery. Нам повезло, что это реалити-шоу об отношениях «нашло новую любовь» с каналом USA Network. Для второго сезона шоу The Big D нашлось место в программе канала по средам.