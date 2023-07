Премьера 2-го сезона шоу The Big D на канале USA Network состоялась 14 июня 2023 года в 22:00 по восточному времени (ET) . Эпизоды выходят каждую неделю, посмотреть онлайн их можно на Peacock .

Премьера шоу The Big D состоялась на кабельном канале TBS , но компания Warner Bros. закрыла его во время слияния с Discovery . Нам повезло, что это реалити-шоу об отношениях «нашло новую любовь» с каналом USA Network . Для второго сезона шоу The Big D нашлось место в программе канала по средам.

