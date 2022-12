Australijscy fani brytyjskiego programu Love Island na pewno się ucieszą, ponieważ mogą obejrzeć każdy sezon za pośrednictwem 9Now , platformy streamingowej na żądanie, należącej do sieci telewizyjnej Channel 9 . Oczywiście jest to całkowicie darmowe! Wystarczy utworzyć konto za pomocą swojego adresu e-mail na stronie 9Now i można z łatwością oglądać wszystkie odcinki na telefonie, komputerze lub telewizorze.

Love Island to brytyjski program randkowy, w którym śledzimy losy grupy atrakcyjnych singli, mieszkających w willi przy plaży, gdzie mają okazję lepiej się poznać i w końcu dobrać w pary. Zwycięska para otrzyma łącznie 50 000 funtów, co zapewni mnóstwo dramaturgii pomiędzy romansami.

Need help? Chat with us!