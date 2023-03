Wiza na miłość: na odwrót to spin-off przebojowego reality show Wiza na miłość, gdzie pary podróżują tysiące kilometrów, aby spotkać się ze swoimi partnerami i w ciągu 3 miesięcy podjąć decyzję, czy chcą się pobrać. W przeciwieństwie do pierwotnego serialu, w którym narzeczeni z innych krajów wyjeżdżali do USA, w serii Na odwrót to osoby mieszkające w USA i pozostające w związku, opuszczają swój dom, aby zamieszkać ze swoją drugą połówką w ich kraju.

Poza serią Na odwrót, Wiza na miłość dała początek 17 innym, niesamowitym spin-offom, takim jak: Wiza na miłość: co było dalej, Wiza na miłość: pierwsze spotkanie i Wiza na miłość: pościelowe rozmowy.