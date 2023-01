Jak i gdzie oglądać RuPaul's Drag Race online

Canada's Drag Race: Canada vs The World

RuPaul's Drag Race vs The World

RuPaul's Drag Race Down Under

RuPaul's Secret Celebrity Drag Race – Ten sam format, co w głównym programie, z wyjątkiem celebrytów walczących o tytuł „America's Next Celebrity Drag Superstar” (następna amerykańska gwiazda drag).

RuPaul's Drag Race All Stars: Untucked! – Seria uzupełniająca dla Drag Race All Stars, oferująca spojrzenie za kulisy.

Chcesz oglądać Drag Race w Wielkiej Brytanii lub Kanadzie ? WOW Presents Plus jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ premiera 15. sezonu RuPaul's Drag Race na platformie odbędzie się 7 stycznia 2023 roku, o godzinie 2:00 GMT . Jeśli chcesz nadrobić zaległości z poprzednich sezonów, WOW Presents Plus dla Wielkiej Brytanii oferuje sezony 1-10 i 14, podczas gdy WOW Presents Plus dla Kanady udostępnia sezony 1-13.

Choć fuboTV jest przede wszystkim skierowany do fanów sportu, usługa streamingowa obejmuje również kilka kanałów rozrywkowych, takich jak MTV. Jest to kolejny sposób na obejrzenie każdego odcinka na żywo i oferuje siedmiodniowy bezpłatny okres próbny. Konieczne może być podanie prawidłowego amerykańskiego kodu pocztowego (np. 30301 lub 11222).

Hulu oferuje kilka opcji oglądania Drag Race. Fani, którzy wolą oglądać każdy odcinek na żywo, mogą to zrobić na Hulu z Live TV , które obejmuje MTV. W standardowej usłudze Hulu sezony 4-9 hitowej serii są dostępne do oglądania na żądanie.

Poza tym, że RuPaul jest prowadzącym programu, pełni również rolę jurora wraz z panelem innych osób; w 15. sezonie Drag Race głównymi jurorami będą Michelle Visage , Carson Kressley , Ross Mathews i Ts Madison . Co tydzień dołącza do nich inny celebryta, w tym Ariana Grande , Ali Wong i Janelle Monáe .

RuPaul's Drag Race to konkursowy program telewizyjny typu reality show z udziałem gwiazdy i ikony drag, Charlesa RuPaula , którego celem jest wyłonienie „następnej supergwiazdy drag”. Zawodnicy otrzymują różne wyzwania w ciągu sezonu i zazwyczaj jeden z nich zostaje wyeliminowany w każdym odcinku. Zwycięski drag queen wraca do domu z pokaźną nagrodą pieniężną, która w nadchodzącym sezonie wzrosła do 200 000 dolarów.

Need help? Chat with us!