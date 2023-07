Od 30 czerwca 2023 r., kiedy to premierę będzie miał sezon 2, na Netfliksie dostępne będą dwa sezony Czy to ciasto?.

Premiera Czy to ciasto? przypada na 30 czerwca 2023 r. Wszystkie odcinki zostaną wrzucone, co oznacza, że możesz je pochłonąć na raz.

Czy to ciasto? zafunduje Ci kryzys egzystencjalny i niewykluczone, że zaczniesz szturchać widelcem przedmioty codziennego użytku, by upewnić się, że nie są one ciastem. Zaraz... Ta strona nie jest ciastem, prawda? Prawda?!

Po obejrzeniu tego programu zaczniesz kwestionować otaczający Cię świat! Czy to ciasto? zaciera granicę między słodkościami a przedmiotami codziennego użytku. Żaden deser nie jest bezpieczny, żaden przedmiot nie jest pewny, a Twoje zaufanie do rzeczywistości rozpadnie się szybciej niż źle upieczona babeczka.

Need help? Chat with us!