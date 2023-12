Hva kan et VPN gjøre? Vis meg

Viktig: Hvis du er koblet til VPN, men ikke får tilgang til bestemt innhold, kan du Hvis du er koblet til VPN, men ikke får tilgang til bestemt innhold, kan du se denne veiledningen . for umiddelbar hjelp.

Denne veiledningen viser deg hvordan du får mest mulig ut av ExpressVPN for Netflix.

Strømming av Netflix mens du er koblet til ExpressVPN forbedrer seeropplevelsen din på flere måter, inkludert:

Mulighet til å strømme sikkert på et hvilket som helst nettverk

Hindre internettleverandøren din i å strupe strømmetrafikken din

Holde Netflix-aktiviteten din privat

Før du bruker Netflix

Før du bruker Netflix, må du ha:

et aktivt ExpressVPN-abonnement

en Netflix-konto og aktivt abonnement

Hvis du strømmer fra en datamaskin kan du få tilgang til Netflix fra en nettleser i stedet for Netflix-appen. For mobil- eller strømmeenheter kan du installere Netflix-appen for den enheten.

Du trenger også følgende installert på enheten din:

ExpressVPN-appen

ExpressVPNs nettleserutvidelse (hvis du vil ha tilgang til Netflix i en nettleser, for eksempel Chrome, Firefox og Edge)

For å konfigurere ExpressVPN-appen og nettleserutvidelsen, se de spesifikke instruksjonene for enheten din i neste avsnitt.

Hvilke enheter fungerer med ExpressVPN for Netflix?

ExpressVPN er kompatibel med datamaskiner, nettbrett, telefoner, smart-TV-er, strømmeenheter og mer. Du kan bruke ExpressVPN-appen eller manuelt konfigurere ExpressVPN på:

Windows

Mac

Linux

iOS

Apple TV (tvOS 17 og nyere)

Android

Amazon Fire tablet

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Smart TVs

Chromecast med Google TV

Trådløse rutere

Du kan også konfigurere ExpressVPN manuelt på andre mediekonsoller for strømming som ikke støtter ExpressVPN-appen, inkludert:

Apple TV (4. gen og nyere)

Apple TV (1., 2., og 3. gen)

Chromecast

Se Netflix med et VPN

Windows eller Mac

iOS eller Android

Last ned og sett opp ExpressVPN-appen: iOS

Android I appen, trykk på . Koble til en VPN-serverlokasjon i landet du vil strømme fra. (Hvis det er mer enn én serverlokasjon tilgjengelig for det samme landet, kan du velge den som er nærmest din fysiske plassering.) iOS

Android Sjekk IP-adressen din og kjør en DNS-lekkasjetest for å bekrefte at du er koblet til VPN. Åpne Netflix.

Linux

Strømmeenheter eller smart-TV-er

ExpressVPN-appen er kompatibel med utvalgte strømmeenheter som støtter innebygde VPN-er:

Hvis du har disse strømmeenhetene:

Du kan også sette opp MediaStreamer på enheten din for å få tilgang til Netflix.

Merk: MediaStreamer er ikke et VPN og tilbyr ikke de samme sikkerhets- og personvernfordelene som et VPN. MediaStreamer har ikke et grafisk brukergrensesnitt, og du kan ikke endre lokasjoner på MediaStreamer. Den er imidlertid raskere enn et VPN og er kompatibel med visse strømmeenheter som ikke fungerer med et VPN, for eksempel Apple TV og enkelte smart-TV-er og spillkonsoller. Vær oppmerksom på at bare amerikansk Netflix kan strømmes på MediaStreamer.

Les mer om å sette opp MediaStreamer på TV-en din.

ExpressVPN for rutere

Viktig: ExpressVPN for rutere krever en kompatibel ruter fra Asus, Linksys eller Netgear.

Du kan sette opp ExpressVPN for rutere og koble enhetene dine til ruteren for strømming.

Last ned og sett opp ExpressVPN for rutere. Koble til en VPN-serverlokasjon i landet du vil strømme fra. (Hvis det er mer enn én serverlokasjon tilgjengelig for det samme landet, kan du velge den som er nærmest din fysiske plassering.) Sjekk IP-adressen din og kjør en DNS-lekkasjetest for å bekrefte at du er koblet til VPN. Koble enheten din til den ruteren som kjører ExpressVPN. Åpne Netflix.

Andre måter å se Netflix med ExpressVPN

Hvis du vil se Netflix på TV-en din, men ikke har en VPN-kompatibel enhet eller ikke vil sette opp MediaStreamer, kan du også:

Vil Netflix blokkere meg hvis jeg strømmer med et VPN?

Selv om Netflix noen ganger kan begrense tilgangen din mens du er på en VPN-tilkobling, bør du med ExpressVPN kunne få tilgang til Netflix og strømme sikkert. Når du strømmer Netflix med ExpressVPN, kan du faktisk unngå struping fra internettleverandøren din (ISP), som potensielt kan redusere internetthastigheten din. Fordi strømming på Netflix er så populært, begrenser noen internettleverandører kundenes båndbredde med vilje hvis de gjenkjenner Netflix-trafikk. Men ExpressVPN skjermer trafikken din i en kryptert tunnel, så internettleverandører ikke kan lese trafikken din, og derfor ikke kan diskriminere basert på innhold. Resultatene er raskere nedlastingshastigheter, ingen bufring og smidigere Netflix-strømming.

Når du strømmer med ExpressVPN, kan du også fjerne blokkeringen av Netflix på visse nettverk – inkludert skole, kontor eller offentlig Wi-Fi – som ellers kan begrense det og andre strømmeplattformer.

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan se innholdet du ønsker, prøv å følge disse stegene for å løse problemet.

Feilsøke problemer med strømming av Netflix

Hvis du støter på problemer med ExpressVPN som ikke fungerer med Netflix, kan du se disse veiledningene:

Viktig: Hvis du fortsatt har problemer med at ExpressVPN ikke fungerer med Netflix, eller hvis problemet ikke nevnt i disse veiledningene,

