Denne siden besvarer ofte stilte spørsmål om ExpressVPN for rutere.

For å sette opp ExpressVPN på ruteren din, se veiledningen som korresponderer med ruteren din.

Konfigurer ruteren din

Hvordan finner jeg ruterens standardpassord?

Du kan ofte finne ruterens standardinformasjon på merkelappen som er festet på baksiden eller bunnen av ruteren. Les mer om å finne standard innloggingsdetaljer på spesifikke Asus -, Linksys -, Netgear- og Aircove-rutere.

Hvordan endrer jeg ruterens administratorpassord?

Du kan endre ruterens administratorpassord ved å gå til ruteren kontrollpanel og gå til Avanserte Innstillinger > Ruterinnstillinger. Hvis du har glemt admin-passordet til ruteren din, må du tilbakestille ruteren.

Hvordan får jeg tilgang til ruterens innstillinger?

Du kan få tilgang til ruterens innstillinger ved å gå til expressvpnrouter.com i en nettleser på en enhet som er koblet til ruteren. Finn ut mer.

Hvordan kobler jeg ruteren til internettleverandørens modem eller ruter?

Du kan koble ExpressVPN-ruteren til internettleverandørens modem eller ruter ved å koble en LAN-kabel fra LAN-porten på internettleverandørens modem eller ruter til «WAN» eller «Internett»-porten på ExpressVPN-ruteren. Finn ut mer.

Hvilke nettverkskonfigurasjoner støttes?

Det finnes flere måter å konfigurere ExpressVPN-ruteren på. Du kan koble ExpressVPN-ruteren din til en Ethernet-svitsj, til et mesh-nettverk, ved hjelp av Wi-Fi-utvidere og til og med seriekoble flere ExpressVPN-rutere. Finn ut mer.

Beskytt enhetene dine

Hvor mange enheter kan kobles til ruteren?

Du kan koble så mange enheter du vil til ruteren. Finn ut mer.

Kan jeg velge hvilke enheter som skal være beskyttet av VPN-et?

Som standard er alle enheter som er koblet til ruteren din beskyttet av VPN-et. Hvis du vil at noen enheter ikke skal bruke VPN-et eller motta en internettforbindelse, kan du bruke Enhetsgruppefunksjonen til å opprette en ny enhetsgruppe uten VPN-beskyttelse eller internett og tilordne enheter til den. Finn ut mer.

Hvordan setter jeg en statisk LAN-IP for en enhet?

Gå inn på expressvpnrouter.com i en nettleser på hvilken som helst enhet som er koblet til ruteren. Velg enheten du vil angi en statisk LAN IP til, og rediger den enhetens IP-adresse-felt. Finn ut mer.

Hvordan fjerner jeg en inaktiv enhet fra ruteren?

Du kan fjerne en enhet med disse stegene:

Gå inn på expressvpnrouter.com i en nettleser på hvilken som helst enhet som er koblet til ruteren. Velg enheten du vil fjerne, og velg deretter Tilbakestill enhetsinnstillinger .

Enheten kommer til å bli fjernet fra kontrollpanelet etter 24 timer, eller hvis du starter ruteren på nytt.

Hvorfor vises noen enheter to ganger i kontrollpanelet mitt?

Alle enheter har en standard MAC-adresse som brukes av rutere for å identifisere den i et nettverk. Hvis den bruker en randomisert MAC-adresse i stedet for standardadressen, kan dette føre til at den vises mer enn én gang i kontrollpanelet. Finn ut mer.

Hvordan identifiserer jeg enheter uten navn på kontrollpanelet?

Du kan bekrefte om den ikke navngitte enhetsoppføringen tilhører enheten din ved å sammenligne de seks siste sifrene i enhetsoppføringen med enhetens MAC-adresse. Les mer om hvordan du finner enhetens MAC-adresse.

Bruk ruteren din

Hvordan kan jeg bekrefte at VPN-et fungerer som det skal

Du kan bruke ExpressVPNs IP-adressesjekker for å bekrefte at VPN-et fungerer som det skal. Hvis VPN-et ditt er riktig tilkoblet, vil den vise at du kobler til fra VPN-lokasjonen din i stedet for den faktiske plasseringen din. Hvis du for eksempel befinner deg i Japan, men er koblet til en amerikansk VPN-server, vil IP-adressesjekkeren vil si at du kobler til fra USA. Finn ut mer.

Tilbake til toppen

Hvordan tester jeg hastigheten på internett-tilkoblingen min?

For å sjekke hastigheten på internettforbindelsen din, kan du bruke et nettverktøy som Ookla Speedtest. Les mer om testing av VPN-hastigheter.

Hvordan endrer jeg Wi-Fi-navn og -passord?

Gå inn på expressvpnrouter.com i en nettleser på hvilken som helst enhet som er koblet til ruteren. Gå til Nettverksinnstillinger > Wi-Fi-innstillinger. Derfra kan du endre innstillingene dine, for eksempel nettverksnavn, passord, kanal, WPA3-sikkerhet og synlighet. Les mer om hvordan du velger de optimale Wi-Fi-innstillingene.

Hvordan splitter jeg Wi-Fi-nettverkene på 2,4GHz og 5GHz?

Gå inn på expressvpnrouter.com i en nettleser på hvilken som helst enhet som er koblet til ruteren. Gå til Nettverksinnstillinger > Wi-Fi-innstillinger og velg Separat 2,4GHz og 5GHz Wi-Fi. Les mer.

Som standard vil ExpressVPN-ruteren din automatisk installere alle tilgjengelige oppdateringer daglig klokken 04:00. Hvis du vil oppdatere ruteren manuelt, kan du laste ned den nyeste fastvaren fra expressvpn.com/latest#router. Etter det, gå til ruterens kontrollpanel, og naviger deretter til Avanserte innstillinger > Programvareoppdatering for å installere fastvaren. Finn ut mer.

Hvordan starter jeg ruteren på nytt?

Det finnes to måter å starte ruteren på nytt på:

Alternativ 1: Gå inn på expressvpnrouter.com i en nettleser eller en enhet tilkoblet ruteren og velg Start ruter på nytt fra sidepanelet.

Alternativ 2: Slå ruteren på en av ved stikkontakten eller bruk strømbryteren på ruteren hvis den har en.

Hvordan kan jeg aktivere eller deaktivere automatisk omstart?

Du kan slå på automatisk omstart ved å gå til expressvpnrouter.com i en nettleser på hvilken som helst enhet som er koblet til ruteren, gå til Avanserte Innstillinger > Ruterinnstillinger,, og velg Start ruteren på nytt daglig klokken 04:00.

Hvordan slår jeg av aktivitetslysene på Aircove?

For å slå av Aircoves LED-aktivitetslys, gå til ruterens kontrollpanel, gå til Avanserte instillinger > Ruterinnstillinger, og velg så Aktivitetslys.

Avanserte innstillinger

Hvordan konfigurerer jeg port-videresending?

Fra ruterens kontrollpanel, gå til Avanserte innstillinger > Portvideresending. Les mer.

Hvordan konfigurerer jeg Dynamisk DNS?

Fra ruterens kontrollpanel, gå til Avanserte innstillinger > Dynamisk DNS. Les mer.

Hvordan setter jeg opp en statisk WAN-IP?

Fra ruterens kontrollpanel, gå til Nettverksinnstillinger > Internettinnstillinger, og velg Statisk IP som tilkoblingsprotokoll. Les mer om statiske IP-er og andre måter å koble til internettleverandøren din på.

Hvordan kan jeg konfigurere egendefinert DNS?

Du kan angi egendefinerte DNS-servere som skal brukes når VPN-et kobles fra ved å gå til ruterens kontrollpanel og gå til Nettverksinnstillinger > Internettinnstillinger. Les mer.

Hvordan kan jeg tilbakestille ruteren til standardinnstillingene?

Alternativ 1: Fra ruterens kontrollpanel, gå til Avanserte innstillinger > Sikkerhetskopier og gjenopprett , og velg Tilbakestill alle ruterinnstillinger .

Alternativ 2: Finn tilbakestillingsknappen i det lille hullet på baksiden av ruteren. Bruk en binders til å holde knappen nede i ~10 sekunder til strømlampen begynner å blinke, og slipp deretter knappen.

Hvorfor når ruteren min ut til uventede domener?

ExpressVPN-rutere sjekker regelmessig en rekke domener for å oppdage eventuelle internettilkoblingsproblemer:

http://connectivity-check.ubuntu.com

http://connectivitycheck.android.com

http://connectivitycheck.gstatic.com

http://developers.google.cn

http://maps.gstatic.com

http://mt0.google.com

http://www.google.cn

http://www.airport.us

http://www.ibook.info

http://www.itools.info

http://www.thinkdifferent.us

http://fedoraproject.org

http://www.msftncsi.com

