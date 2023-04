Succession seizoen 4: we voorspellen wie CEO van Waystar Royco wordt

OPGELET: Het volgende blog bevat spoilers voor Succession seizoen 4 (tot en met aflevering 4).

Het vierde seizoen van HBO-hitserie Succession is in volle gang. Toen bedenker Jesse Armstrong zei dat het het laatste zou zijn, werd het zeer waarschijnlijk dat we eindelijk een succesvolle opvolging te zien zouden krijgen in Succession. Na de inmiddels beruchte aflevering 3, “Connor’s Wedding”, kunnen we met absolute zekerheid zeggen dat er iemand zal moeten opstaan om de rol van CEO van Waystar Royco over te nemen.

Vanaf de allereerste aflevering van Succession leek de dood van mediamagnaat Logan Roy (Brian Cox) onvermijdelijk. In plaats daarvan kregen we de tijd om voor de zakelijke bullebak te vallen, doorheen verschillende gezondheidscrises waarvan hij altijd leek te herstellen. Totdat de CEO van Waystar Royco uiteindelijk dood neerviel in zijn privéjet. Niet op weg naar de bruiloft van zijn oudste zoon, maar op zoek naar de zoveelste deal. Zijn overlijden buiten beeld – er was geen aanloop, geen breken van de onbreekbare Logan Roy, net als in het echte leven is de dood een plotseling telefoontje – zorgde voor een uur van intense en ongelooflijke televisie. En dus staat “Connor’s Wedding” nu bovenaan de IMDb-lijst van beste tv-afleveringen ooit met een perfecte score. Daarmee overtreft het series als Game of Thrones en Breaking Bad.

Een succesvolle opvolging in Succession? Onze voorspelling

Misschien heb je het verlies nog niet helemaal verwerkt, maar de show moet doorgaan. Dat brengt ons bij de hamvraag: wat is de volgende stap voor Waystar Royco? Wie van Logans kinderen, (ex)-geliefden, werknemers en zakenrelaties zal na alle gebroken deals en bedrog, de schandalen en ruzies in staat blijken in zijn voetsporen te treden? We hebben de belangrijkste kanshebbers gerangschikt op basis van hun persoonlijkheid en ervaringen. Wie wordt leider en wie zal lijden?

Er zijn nog maar zes afleveringen over in het laatste seizoen van Succession. Wie staat er bovenaan jouw lijstje?