ExpressVPN lanceert wachtwoordmanager Keys voor alle VPN-gebruikers

De gemiddelde persoon besteedt drie minuten en 46 seconden aan het opnieuw instellen van elk vergeten wachtwoord. Vermenigvuldig dat met al je streamingdiensten, bankrekeningen, sociale netwerken en alles wat je anders online doet, en dat is kostbare tijd die je nooit meer terugkrijgt.

Geen wonder dat zoveel mensen wachtwoorden hergebruiken of wachtwoorden kiezen die zo eenvoudig zijn dat ze niet bestand zijn tegen een eenvoudige brute-force-aanval, waardoor je gegevens, geld of zelfs je persoonlijke veiligheid in gevaar komen.

Dezelfde ExpressVPN-enquête die onthulde hoeveel tijd we verspillen aan het opnieuw instellen van wachtwoorden, ontdekte nog iets anders: slechts 35% van de deelnemers gebruikt een wachtwoordmanager. En dit ondanks het feit dat velen van ze veel waarde hechten aan online privacy en veiligheid, wat misschien wel de reden is waarom zij zich überhaupt op een VPN hebben geabonneerd.

Daarom hebben we ExpressVPN Keys ontwikkeld. Het is een volwaardige wachtwoordmanager die naadloos geïntegreerd is in je VPN-ervaring, zonder dat je een extra app of abonnement nodig hebt. Het genereert en bewaart onbeperkt wachtwoorden op al jouw apparaten, zelfs je browser, en vult ze vervolgens veilig voor je in met slechts één klik. Keys biedt ook wachtwoordsterkte, die jouw inloggegevens beoordeelt om je te helpen veiligere keuzes te maken, en monitoring van datalekken, die je waarschuwt wanneer je informatie mogelijk al gecompromitteerd is.

Vandaag maken we Keys beschikbaar voor alle nieuwe en bestaande ExpressVPN-gebruikers. Deze officiële lancering betekent dat iedereen nu kan profiteren van wachtwoordbeveiliging en online privacy in één app. Het biedt meer bescherming in één abonnement.

Veilige toegang vanaf elk apparaat

Met Keys heb je maar één wachtwoord nodig om al je online accounts te beheren en te beveiligen.

Wanneer je je aanmeldt bij een website of app, vraagt Keys je om je gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan zodat het deze de volgende keer automatisch voor je kan invullen. Je kunt ook de ingebouwde wachtwoordgenerator van Keys gebruiken om unieke, complexe wachtwoorden te maken en aan te passen die je niet uit je hoofd hoeft te leren. Aanmelden wordt zo eenvoudig als een klik!

Keys is geïntegreerd in de ExpressVPN-apps voor iOS en Android, en beschikbaar als browserextensie op computers, zodat je al jouw opgeslagen items veilig kunt synchroniseren op al je apparaten. Je hoeft nooit meer gemak in te ruilen voor veiligheid.

Keys ondersteunt ook het importeren van wachtwoorden uit je browser of andere wachtwoordmanagers, waardoor het overstappen eenvoudig is en het aanmelden bij je favoriete websites en apps naadloos verloopt.

Wachtwoordmanager Keys houdt je gegevens veilig

Alles wat je opslaat in Keys wordt beschermd door zero-knowledge-encryptie, wat ervoor zorgt dat alleen jij, en niemand anders — zelfs ExpressVPN niet — er toegang toe heeft.

Keys controleert voortdurend op inbreuken op gegevens en waarschuwt je als een van je aanmeldingen is uitgelekt, zodat je onmiddellijk actie kunt ondernemen. En onze functie wachtwoordsterkte analyseert je huidige wachtwoorden en geeft tips om ze te verbeteren en jouw gegevens veilig te houden.

Keys kan eenmalige wachtwoorden genereren voor elke account die je wilt beschermen met tweefactorauthenticatie (2FA). Dit is een van de beste manieren om je veiligheid te waarborgen, zelfs als je wachtwoorden zijn gecompromitteerd bij een datalek.

En je kunt veel meer dan alleen je wachtwoorden beschermen met Keys. Keys kan je ook helpen om creditcardgegevens en allerlei soorten gevoelige informatie, zoals medische gegevens, identificatienummers en de antwoorden op beveiligingsvragen, veilig op te slaan. Bewaar het eenvoudigweg in een veilige notitie en het is veilig voor nieuwsgierige blikken, net als je wachtwoorden.

De veiligste manier om je wachtwoorden te beheren

Keys is gebouwd door dezelfde beveiligingsexperts achter onze toonaangevende VPN en ons razendsnelle Lightway VPN-protocol. We hebben meer dan tien jaar besteed aan het bouwen, upgraden en verfijnen van onze VPN, die door meer dan 4 miljoen gebruikers wordt vertrouwd. Net als onze VPN is de wachtwoordmanager veilig door zijn ontwerp en geeft je controle over jouw gegevens.

We hebben zelfs een witboek over beveiliging gepubliceerd met details over het ontwerp en de infrastructuur van Keys voor volledige transparantie. Als je een fout vindt of een suggestie hebt voor het verbeteren van onze beveiliging, laat het ons dan weten. Alle rapporten die voldoen aan de vereisten, komen in aanmerking voor een geldbeloning in het kader van ons bug-bounty-programma.

Zoals je ziet, nemen we beveiliging serieus. Maar geloof ons niet op ons woord. We hebben het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Cure53 gevraagd onze ExpressVPN-apps voor iOS en Android te controleren, evenals de Keys-browserextensie voor Chrome. Cure53 heeft bevestigd dat onze wachtwoordmanager net zo robuust en veilig is als onze VPN.

Onze enthousiaste bètatesters en early adopters hebben ook hun steentje bijgedragen en feedback gegeven toen we Keys verbeterden met wachtwoordsterkte, opslag van creditcards en beveiligde notities, en de 2FA-functie.

Met de officiële lancering van Keys blijft ExpressVPN zich verbeteren als een alles-in-één suite van tools: VPN, wachtwoordmanager, adblocker en een malware- en trackerblocker. We nodigen je uit om meer te weten te komen over hoe ExpressVPN Keys de perfecte aanvulling is op je VPN. Tik gewoon op het Keys-tabblad in je mobiele app of download de Chrome-browserextensie om te beginnen.