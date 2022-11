Sei bloccato e hai bisogno di aiuto? Parla con una persona

Importante: Se sei connesso alla VPN ma non riesci ad accedere a determinati contenuti, fai riferimento a questa guida.

Questa guida ti mostrerà come sfruttare al massimo ExpressVPN per Netflix.

Lo streaming di Netflix mentre sei connesso a ExpressVPN migliora la tua esperienza in diversi modi, tra cui:

Consente di eseguire lo streaming in modo sicuro su qualsiasi rete

Impedisce al provider di servizi internet di limitare il traffico in streaming

Mantiene privata la tua attività Netflix

Prima di accedere a Netflix

Prima di accedere a Netflix, avrai bisogno di:

Un abbonamento ExpressVPN attivo

Un account Netflix con abbonamento attivo

Se stai eseguendo lo streaming da computer, puoi accedere a Netflix da un browser Web anziché dall’app Netflix. Per dispositivi mobili o di streaming multimediale, puoi installare l’app Netflix per quel determinato dispositivo.

Dovrai inoltre avere installato sul tuo dispositivo quanto segue:

L’app di ExpressVPN

L’estensione di ExpressVPN per browser (se vuoi accedere a Netflix da browser, ad esempio Chrome, Firefox ed Edge)

Per configurare l’app ExpressVPN e l’estensione del browser, fai riferimento alle istruzioni specifiche per il tuo dispositivo nella sezione successiva.

Quali dispositivi funzionano con ExpressVPN per Netflix

ExpressVPN è compatibile con computer, tablet, telefoni, smart TV, dispositivi di streaming e altro ancora. Puoi utilizzare l’app ExpressVPN o configurare manualmente ExpressVPN su:

Windows

Mac

Linux

iOS

Android

Amazon Fire tablet

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Smart TV

Chromecast con Google TV

Router wireless

Puoi inoltre configurare manualmente ExpressVPN su altre console di streaming multimediale che non supportano l’app ExpressVPN, tra cui:

Apple TV (4a generazione e versioni successive)

Apple TV (1a, 2a e 3a generazione)

Chromecast

Guardare Netflix con una VPN

Windows o Mac

iOS o Android

Linux

Dispositivi di streaming multimediale o smart TV

L’app ExpressVPN è compatibile con alcuni dispositivi di streaming multimediale che supportano VPN integrate:

Se disponi di questi dispositivi di streaming multimediale:

Per accedere a Netflix, puoi inoltre configurare MediaStreamer sul dispositivo.

Nota: MediaStreamer non è una VPN e non offre gli stessi vantaggi in termini di sicurezza e privacy di una VPN. MediaStreamer non dispone di un’interfaccia utente grafica e non consente di modificare le posizioni. È tuttavia più veloce di una VPN ed è compatibile con alcuni dispositivi di streaming che non funzionano con una VPN, come Apple TV e alcune smart TV e console di gioco. Tieni presente che solo Netflix USA è disponibile in streaming su MediaStreamer.

Scopri di più su come configurare MediaStreamer sulla TV.

ExpressVPN per router

Importante: ExpressVPN per router richiede un router Asus, Linksys o Netgear compatibile.

Puoi configurare ExpressVPN per router e connettere i dispositivi al router per effettuare lo streaming.

Scarica e configura ExpressVPN per router. Connettiti a una posizione server VPN nel paese da cui desideri eseguire lo streaming. (Se è disponibile più di una posizione server per lo stesso paese, scegli quella più vicina alla tua posizione fisica.) Controlla il tuo indirizzo IP e esegui un test di esposizione del DNS per verificare che la connessione alla VPN sia avvenuta correttamente. Connetti il tuo dispositivo al router che esegue ExpressVPN. Apri Netflix.

Altri modi per guardare Netflix con ExpressVPN

Se vuoi guardare Netflix sulla TV ma non hai un dispositivo compatibile con una VPN o non vuoi configurare MediaStreamer, puoi anche:

Netflix mi bloccherà se eseguo lo streaming con una VPN?

Sebbene Netflix possa a volte limitare il tuo accesso mentre sei connesso a una VPN, con ExpressVPN dovresti essere in grado di accedere a Netflix e trasmettere in streaming in modo sicuro. Quando esegui Netflix in streaming con ExpressVPN, puoi anzi evitare la limitazione da parte del tuo provider di servizi Internet (ISP) che potrebbe potenzialmente rallentare la velocità di internet. Poiché lo streaming su Netflix è molto popolare, alcuni ISP limitano intenzionalmente la larghezza di banda dei clienti se notano traffico con Netflix. ExpressVPN protegge il tuo traffico in un tunnel crittografato in modo che gli ISP non possano accedervi e non possano quindi discriminare in base ai contenuti. I risultati sono velocità di download più elevate, nessun buffering e streaming di Netflix più fluido.

Effettuando lo streaming con ExpressVPN puoi inoltre sbloccare Netflix su altre piattaforme di streaming e su determinate reti come quelle di scuola, dell’ufficio o pubbliche, che altrimenti potrebbero limitarlo.

Se, per qualsiasi motivo, non riesci a guardare il contenuto che desideri, prova a seguire questi passaggi per risolvere il problema.

Risolvere i problemi di streaming di Netflix

Se riscontri problemi nel funzionamento di ExpressVPN con Netflix, consulta queste guide:

Importante: se continui a riscontrare problemi sul funzionamento di ExpressVPN con Netflix o il problema non è riportato in queste guide, se continui a riscontrare problemi sul funzionamento di ExpressVPN con Netflix o il problema non è riportato in queste guide, contatta il team di supporto di ExpressVPN per ricevere assistenza immediata.

