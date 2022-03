Kuinka hankit kanadalaisen IP-osoitteen

Jos välityspalvelin on ilmainen, se voi kaupallistaa verkkoliikenteesi myymällä sen tietoja kolmansille osapuolille. Laadukas VPN-palvelu on varmin ja turvallisin keino vaihtaa IP-osoite.

VPN-teknologia on laillista eri alueilla ympäri maailmaa. Yksityishenkilöt ja yritykset ympäri maailman käyttävät VPN:iä suojaamaan yksityisiä tietojaan ja verkkoliikennettään – mukaan lukien alueilla, joiden hallitus on rajoittava.

Tarjolla on monia ilmaisia VPN:iä, mutta on tärkeää pohtia, miten ilmaiset VPN:t voivat tarjota palveluitaan maksutta. Jotta ExpressVPN voisi tarjota jokaiselle asiakkaalle nopeita, yksityisiä ja turvallisia yhteyksiä, ylläpidämme tehokkaita palvelinsijainteja 94 eri maassa. Asiantuntevat kehittäjät ja suunnittelijat optimoivat ExpressVPN:n sovelluksia ja edistävät niitä yksityisyyttä parantavilla ominaisuuksilla, kuten Threat Managerilla .

Voit käyttää VPN:ää kaikilla laitteillasi. Arkipäiväiset verkkotoimet, kuten verkkopankkiin tai sosiaalisen median palveluun kirjautuminen, voivat jättää henkilökohtaiset tietosi alttiiksi uhille. Kun käytössäsi on VPN, kolmannet osapuolet eivät voi kaapata siirrettäviä tietojasi. VPN on erityisen hyödyllinen, kun käytät julkista Wi-Fi-verkkoa , kuten hotellin, lentokentän, kahvilan tai jaetun työpisteen yhteyttä.

