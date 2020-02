Har jeg brug for en Chromebook VPN forlængelse?

Din Chromebook bruger ExpressVPN appen til Android, som indeholder alle ExpressVPN's funktioner. Du har ikke brug for en VPN browser-forlængelse for at bruge ExpressVPN på din Chromebook. Bare installer ExpressVPN til Android, og du er klar til at komme i gang.

Når det så er sagt, så følger adgang til vores browser-extensions til Chrome eller Firefox med hvert ExpressVPN abonnement. Disse fuldstændig valgfrie tilføjelser fungerer sammen med ExpressVPN apperne til Windows, Mac og Linux. De virker ikke med Chrome OS, men Chromebook-brugere får den fulde VPN beskyttelse uden nogle extensions.