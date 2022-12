For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne vejledning viser dig, hvordan du opsætter ExpressVPN-appen på iOS 16, 15, 14, 13 og 12.

Ikke kunde endnu? Læs mere om VPN til iOS.

Download VPN-appen

Gå til App Store og søg efter ExpressVPN.

Klik på HENT.

ExpressVPN-appen vil så downloades på din telefon.

Hvis du ikke ser ExpressVPN-appen i din App Store, så prøv at ændre dit App Store-land.

Efter din app er downloadet, så klik på ÅBN for at åbne ExpressVPN-appen.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Sæt VPN-appen op

På appens velkomstskærm klikker du på Log ind.

Hvis du IKKE har købt dit ExpressVPN-abonnement fra App Store: Indtast e-mailadressen og adgangskoden , der er tilknyttet din ExpressVPN-konto. Tryk på Log ind .

har købt dit ExpressVPN-abonnement fra App Store: Indtast og , der er tilknyttet din ExpressVPN-konto. Tryk på . Hvis du har købt dit ExpressVPN-abonnement fra App Store: Tryk på Gendan dit App Store-abonnement. Du modtager muligvis en iOS-prompt om at indtaste din Apple ID-adgangskode.



Du vil se en besked indeholdende de oplysninger der indsamles af ExpressVPN-appen. Klik på Accepter og Fortsæt for at fortsætte.

Du vil blive bedt om at sætte din VPN op. Klik på Fortsæt for at fortsætte med installationen.

Appen vil give dig beskeden: ‘”ExpressVPN” vil gerne tilføje VPN-konfigurationer’. Klik på Tillad.

Brug dit Touch ID. eller indtast din adgangskode for at tilføje VPN-konfigurationerne.

ExpressVPN vil spørge dig, om du gerne vil have besked om vigtige meddelelser og oplysninger. Vælg din præference for at fortsætte.

Hvis du valgte OK, skal du trykke på Tillad for at bekræfte, at du gerne vil modtage underretninger fra ExpressVPN-appen.

Din app spørger dig, om du vil dele anonym analyse for at hjælpe med at gøre ExpressVPN hurtigere og mere pålideligt. Vælg din præference for at fortsætte.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Opret forbindelse til en VPN-serverplacering

For at oprette forbindelse til en VPN-serverplacering, klik på TIL-knappen. Som standard vil ExpressVPN foreslå den placering, der vil give dig den mest optimale oplevelse, også kaldet Smartplacering.

Når du ser Forbundet beskeden på appskærmen så kan du bruge internettet frit og sikkert!

Bemærk: Et enkelt ExpressVPN-abonnement kan bruges samtidigt på fem enheder, uanset platform. Hvis du prøver at bruge mere end fem enheder samtidigt på et abonnement, så vil du se skærmen herunder:

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

For at afbryde forbindelsen til en VPN-serverplacering, klik på TIL-knappen, imens VPN’en er slået til.

Du vil vide at forbindelsen er afbrudt når du ser beskeden “Ikke forbundet”.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Opret forbindelse til en anden VPN-serverplacering

For at oprette forbindelse til en anden serverplacering, klik på placeringsvælgeren.

Bemærk: Den første gang du prøver at ændre placering, imens du er forbindet til VPN’en, vil du få en advarsel om, at din internettrafik kan være usikret under genforbindelse. Klik på Fortsæt.

Tryk på den nye serverplacering, du gerne vil oprette forbindelse til.

ExpressVPN vil automatisk oprette forbindele til den valgte nye serverplacering.

For at tilføje en placering til din liste med favoritter, swipe til højre. Du kan finde dine favoritter i Favoritter fanen.

Swipe højre på den for at fjerne en placering fra din liste over favoritter.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Skift til en anden VPN-protokol

Vigtigt: Afbryd forbindelsen til VPN’en inden du skifter til en anden protokol.

VPN-protokoller er de metoder, som din enhed bruger til at oprette forbindelse til en VPN-server. For den bedste oplevelse, anbefaler ExpressVPN at bruge protokolindstillingen Automatisk. Dette er valgt som standard og vælger automatisk den protokol, der passer bedst til dit netværk.

I nogle tilfælde kan et skift til en anden protokol hjælpe dig med at opnå hurtigere forbindelseshastigheder.

Sådan skifter du til en anden protokol:

Tryk på Valgmuligheder.

Tryk på Indstillinger > VPN-protokol.

Din nuværende protokol er angivet med et flueben. For at skifte til en anden protokol skal du trykke på den pågældende protokol.

Vigtigt: For at bruge Lightway skal du bruge version 11 (eller derover) af ExpressVPN iOS-appen. Dette kræver iOS 12 eller nyere.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Bloker trackere og ondsindede websteder

ExpressVPNs Threat Manager-funktion giver dig mere kontrol over, hvad virksomheder ved om dig, og hvad du laver online.

Mange af de apps og websteder, du besøger, registrerer og deler din aktivitet med tredjepartsvirksomheder, herunder trackere, svindlere og malware-websteder. Disse oplysninger bruges til at vise dig mere målrettede annoncer og indhold, normalt uden din viden eller tilladelse.

Threat Manager forhindrer alle apps og websteder, du besøger på din enhed, i at kommunikere med tredjepartsvirksomhederne på vores blokeringsliste.

Som standard er Threat Manager deaktiveret. Sådan aktiverer du Threat Manager:

Opret forbindelse til VPN og brug den automatiske eller Lightway–protokol. Tryk på Valgmuligheder > Indstillinger > Threat Manager. Slå Bloker trackere og ondsindede websteder til.

Læs mere om ExpressVPNs Threat Manager.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Sådan genoprettes forbindelse til serveren hvis appen mister forbindelsen

Hvis din enheds skærm har været slukket i et stykke tid kan ExpressVPN-appen miste forbindelsen.

For at oprette forbindelse igen skal du åbne appen og oprette forbindelse til din foretrukne VPN-serverplacering.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Sådan geninstalleres din VPN-konfiguration

Hvis appen giver dig en uventet fejl, så kan du blive nødt til at geninstallere din ExpressVPN-konfiguration.

For at geninstallere din forbindelseskonfiguration, klik på Indstillingsmenuen (≡) i ExpressVPN.

I Indstillingsmenuen, klik på Indstillinger og så på Geninstaller VPN-konfiguration.

En besked vil poppe op. Klik på Tillad.

Appen vil give dig beskeden: ‘”ExpressVPN” vil gerne tilføje VPN-konfigurationer’. Klik på Tillad for at fortsætte.

Brug dit Touch ID eller indtast din adgangskode for at tilføje VPN-konfigurationerne.

Din VPN-konfiguration vil nu blive geninstalleres.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Skift sprog i ExpressVPN iOS-appen

Klik på Indstillingsmenuen (≡), og så på Indstillinger.

Klik på Sprog.

Vælg det sprog, du vil bruge.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Få adgang til supportartikler i appen

Du kan nu få adgang til supportartikler i ExpressVPN-appen.

Tryk på menuen Indstillinger (≡), og vælg derefter Hjælp & support.

Tryk på en kategori for at vælge en supportartikel i appen.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Afinstaller appen

For at fjerne ExpressVPN fra din iPhone, iPad eller iPod skal du trykke og holde på ExpressVPN-ikonet, indtil appikonerne vibrerer. Tryk på Slet app.

Tryk på Slet for at fjerne appen.

Appen er nu slettet fra din enhed.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Installer VPN manuelt uden en app

Hvis du gerne vil installere ExpressVPN på din enhed uden at bruge appen, skal du følge den manuelle opsætningsinstruktion.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen