Da Apple ikke længere understøtter ældre iOS-versioner med sikkerhedsopdateringer, har ExpressVPN siden 7. august 2023 reduceret app-understøttelsen for iOS 12, iOS 13 og iOS 14. Vi har truffet denne svære, men nødvendige beslutning for at opretholde det sikkerhedsniveau, der kræves for at levere en kvalitets-VPN-service.

ExpressVPN-appen vil fortsat fungere normalt på iOS 12, iOS 13 og iOS 14. Dog vil den ikke længere modtage nye funktioner, fejlrettelser eller sikkerhedsopdateringer.

Du kan stadig downloade appen på iOS 12, iOS 13 og iOS 14, men den version, du får, vil have begrænset support som beskrevet ovenfor.

For at sikre, at du modtager de nyeste sikkerheds- og funktionsopdateringer i ExpressVPN-appen:

