Android için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Google TV ile Chromecast, Google Play Store’a erişim sağlar ve ExpressVPN uygulamasını doğrudan indirmenize olanak tanır. Google TV ile Chromecast’ınıza ExpressVPN indirilemiyorsa, ExpressVPN uygulamasını yan yükleyebilirsiniz.

1. Google TV ile Chromecast’ınıza ExpressVPN uygulamasını indirin

Önemli: Google TV ile Chromecast’ınıza ExpressVPN indirilemiyorsa, Google TV ile Chromecast’ınıza ExpressVPN indirilemiyorsa, cihaza ExpressVPN uygulama APK’sını yan yükleyin

Chromecast cihazınızda Uygulamalar seçeneğine gidin. uygulama kategorileri altında, Uygulamalar için ara seçeneğini seçin.

Arama çubuğuna expressvpn girin. simgesini seçin.

Yükle seçeneğini seçin

Aç seçeneğini seçin.

ExpressVPN uygulamasını etkinleştirme işlemine devam edin.

ExpressVPN uygulama APK’sını yan yükleme

Önemli: ExpressVPN doğrudan Chromecast cihazınızda indirilemiyorsa, yalnızca aşağıdaki adımları takip ederek ExpressVPN uygulama APK’sını yan yükleyin. Bilgisayarınızdan ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın. Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen. Sağ taraftan APK İndir seçeneğine tıklayın. ExpressVPN uygulama APK’sını bilgisayarınızdan Google TV ile Chromecast’ınıza aktarmak için bir dosya yönetim uygulamasına ihtiyacınız olacak. Önemli: ExpressVPN herhangi bir üçüncü parti uygulama ile bağlantılı değildir. Chromecast cihazınızda Uygulamalar seçeneğine gidin. uygulama kategorileri altında, Uygulamalar için ara seçeneğini seçin. file commander girin. Yükle seçeneğini > Aç olarak seçin. File Commander’ın fotoğraflara, medyaya ve dosyalara erişmesine izin vermek için İzin Ver seçeneğini seçin. Bir giriş yöntemi seçin. (Google’u seçmek, Chromecast cihazınız için kullandığınız aynı e-posta adresiyle otomatik olarak oturum açmanızı sağlar.) Ana ekranda PC Dosya Transferi seçeneğini seçin. Gösterilen IP adresini bilgisayarınızdaki tarayıcının adres çubuğuna girin. Bu, sizi File Commander PC Dosya Transferi ekranına götürecektir. Dahili depolama üzerine çift tıklayın ve ardından DOSYA YÜKLE seçeneğine tıklayın. DOSYA SEÇ seçeneğine tıklayın. Daha önce indirdiğiniz ExpressVPN uygulama APK’sını seçin önceden. Aç seçeneğini seçin > YÜKLE. Artık Chromecast cihazınızda ExpressVPN uygulama APK’sına erişiminiz var. Öncelikle, Geliştirici modunu etkinleştirmeniz gerekecek. Uzaktan kumandanızda, ana menü tuşuna basın. Ayarlar‘ı seçin. Sistem seçeneğini > Hakkında olarak seçin. Hakkında altında, Android TV OS yapı bölümünü bulun. “Artık bir geliştiricisiniz!” yazısını görene kadar seçmeye devam edin! Ayarlar seçeneğine geri dönün. Uygulamalar > Güvenlik & Kısıtlamalar seçeneğini seçin > Bilinmeyen kaynaklar. File Commander seçeneğini etkinleştirin. File Commander seçeneğine gidin. Dahili depolama seçeneğini seçin, ardından daha önce yüklediğiniz ExpressVPN uygulama APK’sını seçin. YÜKLE seçeneğini seçin. ExpressVPN uygulaması artık Chromecast cihazınıza indirildi. ExpressVPN’e gidin, ardından Aç seçeneğini seçin.

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2. ExpressVPN uygulamasını etkinleştirin

Giriş Yap seçeneğini seçin.

ExpressVPN hesabınızın e-posta ve şifresini girin. Giriş Yap seçeneğini seçin.

Uygulama etkinleşecektir.

Uygulamanız, ExpressVPN’in daha hızlı ve daha güvenilir hale getirilmesine yardımcı olmak üzere anonim bilgileri paylaşmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Devam etmek için tercihinizi seçin.

Uygulamayı yapılandırmak için OK seçeneğini seçin.

ExpressVPN bağlantı isteklerini kabul etmeniz istendiğinde OK seçeneğini seçin.

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3. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanmak için seçeneğine dokunun. Varsayılan olarak, ExpressVPN size optimal deneyim sağlayacak konumu önerir, buna Akıllı Konum denir.

“Bağlandı” mesajını gördüğünüzde, özgürlük ve güvenlik ile internette gezmeye başlayabilirsiniz!

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Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bir VPN sunucusundan bağlantıyı kesmek için, VPN bağlıyken seçeneğini seçin.

Ekranda “Bağlı Değil” mesajını gördüğünüzde bağlantınızın kesildiğini anlayacaksınız.

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Farklı bir VPN sunucusu konumu seçin

Farklı bir konum seçmek için simgesine tıklayın ve listeden bir VPN konumu seçin.

Varsayılan olarak, ÖNERİLENLER ve TÜM KONUMLAR adında iki sekme göreceksiniz.

Bir konuma bağlanmak için onu uzaktan kumanda ile seçin. Bir konumu favorilerinize eklemek için konum üzerinde seç düğmesini basılı tutabilirsiniz. Favori konumlarınız FAVORİLER etiketli bir sekmeye eklenecektir.

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ExpressVPN’i Chromecast with Google TV’nizden kaldırın.

Chromecast cihazınızda ExpressVPN‘i bulun. Seç düğmesini basılı tutun, ardından Detayları Görüntüle‘yi seçin.

Kaldır > Tamam seçeneğini belirleyin.

ExpressVPN uygulaması Chromecast cihazınızdan kaldırılacaktır.

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