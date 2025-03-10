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Google TV ile Chromecast, Google Play Store’a erişim sağlar ve ExpressVPN uygulamasını doğrudan indirmenize olanak tanır. Google TV ile Chromecast’ınıza ExpressVPN indirilemiyorsa, ExpressVPN uygulamasını yan yükleyebilirsiniz.

Git…

1. Google TV ile Chromecast’ınıza ExpressVPN uygulamasını indirin
2. ExpressVPN uygulamasını etkinleştirin
3. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin
Farklı bir VPN sunucusu konumu seçin
ExpressVPN’i Google TV ile Chromecast’ınızdan Kaldırın

1. Google TV ile Chromecast’ınıza ExpressVPN uygulamasını indirin

Önemli: Google TV ile Chromecast’ınıza ExpressVPN indirilemiyorsa, cihaza ExpressVPN uygulama APK’sını yan yükleyin.

Chromecast cihazınızda Uygulamalar seçeneğine gidin. uygulama kategorileri altında, Uygulamalar için ara seçeneğini seçin.

“uygulamalar için ara” seçeneğini seçin.

Arama çubuğuna expressvpn girin. simgesini seçin.

“arama” simgesini seçin.

Yükle seçeneğini seçin

seçeneğini seçin.

ExpressVPN uygulamasını etkinleştirme işlemine devam edin.

Önemli: ExpressVPN doğrudan Chromecast cihazınızda indirilemiyorsa, yalnızca aşağıdaki adımları takip ederek ExpressVPN uygulama APK’sını yan yükleyin.

Bilgisayarınızdan ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Hesap bilgilerinizi girin, sonra

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağ taraftan APK İndir seçeneğine tıklayın.

ExpressVPN uygulama APK’sını bilgisayarınızdan Google TV ile Chromecast’ınıza aktarmak için bir dosya yönetim uygulamasına ihtiyacınız olacak.

Önemli: ExpressVPN herhangi bir üçüncü parti uygulama ile bağlantılı değildir.

Chromecast cihazınızda Uygulamalar seçeneğine gidin. uygulama kategorileri altında, Uygulamalar için ara seçeneğini seçin.

“uygulamalar için ara” seçeneğini seçin.

file commander girin. Yükle seçeneğini > olarak seçin.

File Commander’ın fotoğraflara, medyaya ve dosyalara erişmesine izin vermek için İzin Ver seçeneğini seçin.

File Commander'ın fotoğraflara, medyaya ve dosyalara erişmesine izin vermek için “İzin Ver” seçeneğini seçin.

Bir giriş yöntemi seçin. (Google’u seçmek, Chromecast cihazınız için kullandığınız aynı e-posta adresiyle otomatik olarak oturum açmanızı sağlar.)

Bir giriş yöntemi seçin.

Ana ekranda PC Dosya Transferi seçeneğini seçin.

“PC Dosya Transferi” seçeneğini seçin.

Gösterilen IP adresini bilgisayarınızdaki tarayıcının adres çubuğuna girin. Bu, sizi File Commander PC Dosya Transferi ekranına götürecektir. Dahili depolama üzerine çift tıklayın ve ardından DOSYA YÜKLE seçeneğine tıklayın.

“Dosya yükle.” seçeneğine tıklayın.

DOSYA SEÇ seçeneğine tıklayın. Daha önce indirdiğiniz ExpressVPN uygulama APK’sını seçin önceden. seçeneğini seçin > YÜKLE.

“YÜKLE” seçeneğine tıklayın.

Artık Chromecast cihazınızda ExpressVPN uygulama APK’sına erişiminiz var. Öncelikle, Geliştirici modunu etkinleştirmeniz gerekecek. Uzaktan kumandanızda, ana menü tuşuna basın. Ayarlar‘ı seçin.

“Ayarlar” seçeneğini seçin.

Sistem seçeneğini > Hakkında olarak seçin.

“Sistem” ve ardından “Hakkında” seçeneklerini seçin.

Hakkında altında, Android TV OS yapı bölümünü bulun. “Artık bir geliştiricisiniz!” yazısını görene kadar seçmeye devam edin!

“Android TV OS yapı”yı bulun. “Artık bir geliştiricisiniz!” yazısını görene kadar seçmeye devam edin!

Ayarlar seçeneğine geri dönün. Uygulamalar > Güvenlik & Kısıtlamalar seçeneğini seçin > Bilinmeyen kaynaklar. File Commander seçeneğini etkinleştirin.

“File Commander” seçeneğini etkinleştirin.

File Commander seçeneğine gidin. Dahili depolama seçeneğini seçin, ardından daha önce yüklediğiniz ExpressVPN uygulama APK’sını seçin. YÜKLE seçeneğini seçin.

ExpressVPN uygulaması artık Chromecast cihazınıza indirildi. ExpressVPN’e gidin, ardından seçeneğini seçin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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2. ExpressVPN uygulamasını etkinleştirin

Giriş Yap seçeneğini seçin.

ExpressVPN hesabınızın e-posta ve şifresini girin. Giriş Yap seçeneğini seçin.

Hesap bilgilerinizi girin, ardından

Uygulama etkinleşecektir.

Uygulamanız, ExpressVPN’in daha hızlı ve daha güvenilir hale getirilmesine yardımcı olmak üzere anonim bilgileri paylaşmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Devam etmek için tercihinizi seçin.

ExpressVPN'in iyileştirilmesine yardımcı olmak için tercihinizi seçin.

Uygulamayı yapılandırmak için OK seçeneğini seçin.

VPN'inizi kurmak için

ExpressVPN bağlantı isteklerini kabul etmeniz istendiğinde OK seçeneğini seçin.

Bağlantı isteğini onaylamak için

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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3. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanmak için Açma düğmesi. seçeneğine dokunun. Varsayılan olarak, ExpressVPN size optimal deneyim sağlayacak konumu önerir, buna Akıllı Konum denir.

Bağlanmak için On Butonunu seçin.

“Bağlandı” mesajını gördüğünüzde, özgürlük ve güvenlik ile internette gezmeye başlayabilirsiniz!

ExpressVPN'e bağlısınız.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bir VPN sunucusundan bağlantıyı kesmek için, VPN bağlıyken Açma düğmesi. seçeneğini seçin.

Bağlantıyı kesmek için On Butonunu seçin.

Ekranda “Bağlı Değil” mesajını gördüğünüzde bağlantınızın kesildiğini anlayacaksınız.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Farklı bir VPN sunucusu konumu seçin

Farklı bir konum seçmek için Daha fazla simgesi. simgesine tıklayın ve listeden bir VPN konumu seçin.

Konum Seçici'yi seçin.

Varsayılan olarak, ÖNERİLENLER ve TÜM KONUMLAR adında iki sekme göreceksiniz.

Bir konuma bağlanmak için onu uzaktan kumanda ile seçin. Bir konumu favorilerinize eklemek için konum üzerinde seç düğmesini basılı tutabilirsiniz. Favori konumlarınız FAVORİLER etiketli bir sekmeye eklenecektir.

Favori konumlarınıza “FAVORİLER” sekmesinden erişebilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN’i Chromecast with Google TV’nizden kaldırın.

Chromecast cihazınızda ExpressVPN‘i bulun. Seç düğmesini basılı tutun, ardından Detayları Görüntüle‘yi seçin.

Kaldır > Tamam seçeneğini belirleyin.

ExpressVPN uygulamasını kaldırmak için “Tamam”'ı seçin.

ExpressVPN uygulaması Chromecast cihazınızdan kaldırılacaktır.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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