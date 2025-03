Brug for en VPN til Android? Få ExpressVPN nu

Chromecast med Google TV giver dig adgang til Google Play Butik, så du kan downloade ExpressVPN-appen direkte på din Chromecast med Google TV. Hvis ExpressVPN ikke kan downloades på din Chromecast med Google TV, kan du sidelaste ExpressVPN-appen til den.

1. Download ExpressVPN-appen på din Chromecast med Google TV

Vigtigt: Hvis ExpressVPN ikke kan downloades på din Chromecast med Google TV, Hvis ExpressVPN ikke kan downloades på din Chromecast med Google TV, sidelad ExpressVPN app APK til enheden

På din Chromecast-enhed, gå til Apps. Under app kategorier, vælg Søg efter apps.

Indtast expressvpn i søgefeltet. Vælg .

Vælg Installér.

Vælg Åbn.

Fortsæt til aktivering af ExpressVPN-appen.

Sådan sidelader du ExpressVPN app APK

Vigtigt: Følg trinene nedenfor for at sidelade ExpressVPN app APK kun hvis ExpressVPN ikke er tilgængelig til direkte download på din Chromecast-enhed. På din computer, gå til ExpressVPN opsætningsside. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og klik på Log ind. Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail. Til højre, klik Download APK. Du har nu brug for en filhåndteringsapp til at overføre ExpressVPN app APK fra din computer til din Chromecast med Google TV. Vigtigt: ExpressVPN er ikke tilknyttet nogle tredjepartsapps. På din Chromecast-enhed, gå til Apps. Under app kategorier, vælg Søg efter apps. Indtast file commander. Vælg Installér > Åbn. Vælg Tillad for at tillade File Commander at få adgang til fotos, medier og filer. Vælg en login-metode. (Ved at vælge Google vil du automatisk blive logget ind med den samme e-mailadresse, du brugte til din Chromecast-enhed.) På hovedskærmen, vælg PC-filoverførsel. Indtast den viste IP-adresse i browserens adressefelt på din computer. Dette vil tage dig til File Commander PC-filoverførsel skærmen. Dobbeltklik på Intern lagerplads, og klik derefter på UPLOAD FILER. Klik VÆLG FILER. Vælg den ExpressVPN app APK, du downloadede tidligere. Vælg Åbn > UPLOAD. Du har nu adgang til ExpressVPN app APK på din Chromecast-enhed. Før det, skal du aktivere udviklerfunktioner. På din fjernbetjening, tryk på hjem-knappen. Vælg Indstillinger. Vælg System > Om. Under Om, find Android TV OS build. Bliv ved med at vælge det, indtil det siger, “Du er nu en udvikler!” Gå tilbage til Indstillinger. Vælg Apps > Sikkerhed & Begrænsninger > Ukendte kilder. Slå File Commander til. Gå til File Commander. Vælg Intern lagerplads, vælg derefter den ExpressVPN app APK, du uploadede tidligere. Vælg INSTALLÉR. ExpressVPN-appen er nu downloadet til din Chromecast-enhed. Gå til ExpressVPN, og vælg derefter Åbn.

2. Aktiver ExpressVPN-appen

Vælg Log ind.

Indtast e-mail og adgangskode til din ExpressVPN-konto. Vælg Log ind.

Appen vil blive aktiveret.

Din app vil spørge, om du vil dele anonym information for at hjælpe med at gøre ExpressVPN hurtigere og mere pålidelig. Vælg din præference for at fortsætte.

Vælg OK for at konfigurere appen.

Når du bliver bedt om at acceptere ExpressVPN forbindelsesanmodninger, vælg OK.

3. Forbind til en VPN-serverplacering

For at forbinde til en VPN-serverplacering, vælg . Som standard vil ExpressVPN foreslå den placering, der giver den bedste oplevelse, kaldet smartplacering.

Når du ser beskeden “Forbundet,” kan du begynde at surfe med frihed og sikkerhed!

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

For at afbryde forbindelsen fra en VPN-server, vælg mens VPN er forbundet.

Du vil vide, at du er afbrudt, når du ser beskeden “Ikke forbundet”.

Vælg en anden VPN-serverplacering

For at vælge en anden placering, vælg og vælg en VPN-placering fra listen.

Som standard vil du se to faner, ANBEFALET og ALLE PLACERINGER.

For at forbinde til en placering, vælg den med din fjernbetjening. Du kan også tilføje en placering til din liste over favoritter ved at holde valg-knappen nede på placeringen. Dine favoritplaceringer vil blive tilføjet i en fane mærket FAVORITTER.

Afinstaller ExpressVPN fra din Chromecast med Google TV

På din Chromecast-enhed, find ExpressVPN. Hold valg-knappen nede, og vælg derefter Vis Detaljer.

Vælg Afinstaller > OK.

ExpressVPN-appen vil blive fjernet fra din Chromecast-enhed.

