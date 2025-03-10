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Chromecast с Google TV предоставляет доступ к Google Play Store, позволяя загружать приложение ExpressVPN непосредственно на ваш Chromecast с Google TV. Если загрузка ExpressVPN на ваш Chromecast с Google TV невозможна, вы можете выполнить его установку через APK.

1. Загрузите приложение ExpressVPN на ваш Chromecast с Google TV

Важно: Если ExpressVPN нельзя загрузить на ваш Chromecast с Google TV, Если ExpressVPN нельзя загрузить на ваш Chromecast с Google TV, установите APK приложения ExpressVPN вручную на устройство

На вашем устройстве Chromecast перейдите к Приложениям. В разделе категории приложений выберите Поиск приложений.

В строке поиска введите expressvpn. Выберите .

Нажмите Установить.

Выберите Открыть.

Перейдите к активации приложения ExpressVPN.

Как установить APK приложения ExpressVPN вручную

Важно: Следуйте приведенным ниже инструкциям по установке APK приложения ExpressVPN вручную, только если ExpressVPN недоступен для загрузки напрямую на вашем устройстве Chromecast. На вашем компьютере перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти. Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту. Справа нажмите Скачать APK. Теперь вам потребуется приложение для управления файлами, чтобы передать APK приложения ExpressVPN с вашего компьютера на Chromecast с Google TV. Важно: ExpressVPN не связан с любыми сторонними приложениями. На вашем устройстве Chromecast перейдите к Приложениям. В разделе категории приложений выберите Поиск приложений. Введите file commander. Нажмите Установить > Открыть. Выберите Разрешить, чтобы предоставив File Commander доступ к фотографиям, мультимедиа и файлам. Выберите метод входа. (Выбор Google автоматически войдет вас с тем же адресом электронной почты, который вы использовали для вашего устройства Chromecast.) На главном экране выберите PC File Transfer. Введите показанный IP-адрес в адресную строку браузера на вашем компьютере. Это приведет вас к экрану File Commander PC File Transfer. Дважды щелкните Внутреннее хранилище, затем нажмите ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛЫ. Нажмите ВЫБРАТЬ ФАЙЛЫ. Выберите APK приложения ExpressVPN, который вы загрузили ранее. Нажмите Открыть > ЗАГРУЗИТЬ. Теперь у вас есть доступ к APK приложения ExpressVPN на вашем устройстве Chromecast. Перед этим вам нужно будет включить режим разработчика. На пульте нажмите кнопку «домой». Выберите Настройки. Выберите Система > О системе. В разделе О системе найдите Сборку ОС Android TV. Продолжайте выбирать его, пока не появится сообщение «Теперь вы разработчик!» Вернитесь к Настройкам. Выберите Приложения > Безопасность & Ограничения > Неизвестные источники. Переключите File Commander на включенное состояние. Перейдите в File Commander. Выберите Внутреннее хранилище, затем выберите APK приложения ExpressVPN, который вы загрузили ранее. Выберите УСТАНОВИТЬ. Приложение ExpressVPN теперь загружено на ваше устройство Chromecast. Перейдите к ExpressVPN, затем выберите Открыть.

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2. Активируйте приложение ExpressVPN

Выберите Войти.

Введите электронную почту и пароль от вашего аккаунта ExpressVPN. Выберите Войти.

Приложение будет активировано.

Ваше приложение спросит, хотите ли вы делиться анонимной информацией, чтобы сделать ExpressVPN быстрее и надежнее. Выберите ваше предпочтение, чтобы продолжить.

Нажмите OK, чтобы настроить приложение.

Когда появится запрос на принятие соединений ExpressVPN, нажмите OK.

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3. Подключитесь к локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к локации VPN-серверов, выберите . По умолчанию ExpressVPN предложит локацию, обеспечивающую оптимальное подключение для вас, под названием функция автовыбора.

Как только вы увидите сообщение об успешном подключении на экране приложения, вы можете начать безопасно пользоваться Интернетом!

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Отключитесь от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от VPN-сервера, выберите , пока VPN подключен.

Вы узнаете, что отключены, когда на экране появится надпись «Нет подключения.»

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Выберите другую локацию VPN-серверов

Чтобы выбрать другую локацию, выберите и выберите VPN-локацию из списка.

По умолчанию в списке вы увидите две вкладки: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ и ВСЕ ЛОКАЦИИ.

Чтобы подключиться к локации, выберите её с помощью пульта. Вы также можете добавить локацию в список избранного, удерживая кнопку выбора на локации. Ваши любимые локации будут добавлены в вкладку ИЗБРАННЫЕ.

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Удалите ExpressVPN с вашего устройства Chromecast с Google TV

На вашем устройстве Chromecast найдите ExpressVPN. Удерживайте кнопку выбора, затем выберите Просмотр подробностей.

Выберите Удалить > OK.

Приложение ExpressVPN будет удалено с вашего устройства Chromecast.

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