Последнее обновление:

Get ExpressVPN on Android.
Нужна VPN для Android?
Купить ExpressVPN сейчас
Refer a friend to use ExpressVPN.
Нравится ExpressVPN? Хотите месяц бесплатно?
Пригласите друга прямо сейчас

Chromecast с Google TV предоставляет доступ к Google Play Store, позволяя загружать приложение ExpressVPN непосредственно на ваш Chromecast с Google TV. Если загрузка ExpressVPN на ваш Chromecast с Google TV невозможна, вы можете выполнить его установку через APK.

Перейти к…

1. Загрузите приложение ExpressVPN на ваш Chromecast с Google TV
2. Активируйте приложение ExpressVPN
3. Подключитесь к локации VPN-серверов
Отключитесь от локации VPN-серверов
Выберите другую локацию VPN-серверов
Удалите ExpressVPN с вашего устройства Chromecast с Google TV

1. Загрузите приложение ExpressVPN на ваш Chromecast с Google TV

Важно: Если ExpressVPN нельзя загрузить на ваш Chromecast с Google TV, установите APK приложения ExpressVPN вручную на устройство.

На вашем устройстве Chromecast перейдите к Приложениям. В разделе категории приложений выберите Поиск приложений.

Выберите

В строке поиска введите expressvpn. Выберите Иконка .

Выберите значок

Нажмите Установить.

Выберите

Выберите Открыть.

Выберите

Перейдите к активации приложения ExpressVPN.

Важно: Следуйте приведенным ниже инструкциям по установке APK приложения ExpressVPN вручную, только если ExpressVPN недоступен для загрузки напрямую на вашем устройстве Chromecast.

На вашем компьютере перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите ваши учетные данные, затем нажмите

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа нажмите Скачать APK.

В разделе

Теперь вам потребуется приложение для управления файлами, чтобы передать APK приложения ExpressVPN с вашего компьютера на Chromecast с Google TV.

Важно: ExpressVPN не связан с любыми сторонними приложениями.

На вашем устройстве Chromecast перейдите к Приложениям. В разделе категории приложений выберите Поиск приложений.

Выберите

Введите file commander. Нажмите Установить > Открыть.

Выберите

Выберите Разрешить, чтобы предоставив File Commander доступ к фотографиям, мультимедиа и файлам.

Выберите

Выберите метод входа. (Выбор Google автоматически войдет вас с тем же адресом электронной почты, который вы использовали для вашего устройства Chromecast.)

Выберите метод входа.

На главном экране выберите PC File Transfer.

Выберите

Введите показанный IP-адрес в адресную строку браузера на вашем компьютере. Это приведет вас к экрану File Commander PC File Transfer. Дважды щелкните Внутреннее хранилище, затем нажмите ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛЫ.

Нажмите

Нажмите ВЫБРАТЬ ФАЙЛЫ. Выберите APK приложения ExpressVPN, который вы загрузили ранее. Нажмите Открыть > ЗАГРУЗИТЬ.

Нажмите

Теперь у вас есть доступ к APK приложения ExpressVPN на вашем устройстве Chromecast. Перед этим вам нужно будет включить режим разработчика. На пульте нажмите кнопку «домой». Выберите Настройки.

Выберите

Выберите Система > О системе.

Выберите

В разделе О системе найдите Сборку ОС Android TV. Продолжайте выбирать его, пока не появится сообщение «Теперь вы разработчик!»

Найдите

Вернитесь к Настройкам. Выберите Приложения > Безопасность & Ограничения > Неизвестные источники. Переключите File Commander на включенное состояние.

Переключите

Перейдите в File Commander. Выберите Внутреннее хранилище, затем выберите APK приложения ExpressVPN, который вы загрузили ранее. Выберите УСТАНОВИТЬ.

Выберите

Приложение ExpressVPN теперь загружено на ваше устройство Chromecast. Перейдите к ExpressVPN, затем выберите Открыть.

Выберите

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

2. Активируйте приложение ExpressVPN

Выберите Войти.

Выберите

Введите электронную почту и пароль от вашего аккаунта ExpressVPN. Выберите Войти.

Введите данные вашего аккаунта, затем выберите

Приложение будет активировано.

Ваше приложение спросит, хотите ли вы делиться анонимной информацией, чтобы сделать ExpressVPN быстрее и надежнее. Выберите ваше предпочтение, чтобы продолжить.

Выберите ваше предпочтение для помощи в улучшении ExpressVPN.

Нажмите OK, чтобы настроить приложение.

Чтобы настроить ваш VPN, выберите

Когда появится запрос на принятие соединений ExpressVPN, нажмите OK.

Для подтверждения запроса на подключение выберите

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

3. Подключитесь к локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к локации VPN-серверов, выберите Кнопка Включить.. По умолчанию ExpressVPN предложит локацию, обеспечивающую оптимальное подключение для вас, под названием функция автовыбора.

Для подключения выберите кнопку Включить.

Как только вы увидите сообщение об успешном подключении на экране приложения, вы можете начать безопасно пользоваться Интернетом!

Вы подключены к ExpressVPN.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Отключитесь от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от VPN-сервера, выберите Кнопка Включить., пока VPN подключен.

Чтобы отключиться, выберите Кнопку Включения.

Вы узнаете, что отключены, когда на экране появится надпись «Нет подключения.»

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Выберите другую локацию VPN-серверов

Чтобы выбрать другую локацию, выберите Больше иконка. и выберите VPN-локацию из списка.

Нажмите на Выбор локации.

По умолчанию в списке вы увидите две вкладки: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ и ВСЕ ЛОКАЦИИ.

Вкладка

Чтобы подключиться к локации, выберите её с помощью пульта. Вы также можете добавить локацию в список избранного, удерживая кнопку выбора на локации. Ваши любимые локации будут добавлены в вкладку ИЗБРАННЫЕ.

Вы можете получить доступ к вашим любимым локациям во вкладке

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Удалите ExpressVPN с вашего устройства Chromecast с Google TV

На вашем устройстве Chromecast найдите ExpressVPN. Удерживайте кнопку выбора, затем выберите Просмотр подробностей.

Выберите Удалить > OK.

Чтобы удалить ExpressVPN, выберите

Приложение ExpressVPN будет удалено с вашего устройства Chromecast.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Эта статья помогла вам?

Нам очень жаль слышать это. Скажите, как мы могли бы это исправить?

Which Smart TV do you need help with?

Examples: Samsung Smart TV, LG Smart TV

Сотрудник службы поддержки скоро свяжется с вами по данному вопросу.