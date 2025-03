Per utilizzare le nostre app e configurazioni, prima devi aprire un nuovo account su ExpressVPN.

Questo tutorial ti mostrerà come configurare ExpressVPN sul tuo tablet Amazon Fire (in precedenza Kindle Fire). ExpressVPN è compatibile con FireOS 5 e versioni successive.

Nota: I seguenti passaggi sono stati testati utilizzando Amazon Fire HD 10.

1. Scarica l’app VPN

Sul tuo dispositivo, tocca Appstore. Tocca , quindi inserisci expressvpn. Tocca SCARICA.

Tocca APRI.

2. Configura l’app VPN

Tocca Accedi. Inserisci il tuo nome utente e la tua password di ExpressVPN, quindi tocca Accedi.

Ti verrà chiesto se vuoi condividere informazioni anonime con ExpressVPN. Questo aiuta ExpressVPN a migliorare continuamente i suoi prodotti e servizi. Seleziona la tua preferenza per continuare.

Ti verrà chiesto di dare l’autorizzazione per completare la configurazione. Tocca OK > OK.

3. Connettiti a una posizione server VPN

Per connetterti a una posizione server VPN, tocca . Per impostazione predefinita, ExpressVPN suggerirà la posizione che offre l’esperienza ottimale per te, denominata Smart location.

Una volta visualizzato il messaggio Connected nella schermata dell’app, puoi iniziare a navigare con maggiore privacy e sicurezza!

Disconnettiti dalla posizione server VPN

Per disconnetterti dalla posizione server VPN, tocca .

Saprai di essere disconnesso quando la schermata dirà “Non connesso.”

Connettiti a un’altra posizione server VPN

Per connetterti a un’altra posizione server, tocca .

Per connetterti a una posizione server, tocca la posizione.

Ogni volta che cambi posizione, riceverai un avviso che indica “il tuo traffico internet potrebbe non essere sicuro durante la riconnessione.” Se non vuoi che questo messaggio riappaia, seleziona la casella Non mostrarlo più.

Per impostazione predefinita, l’elenco delle Posizioni VPN presenta inizialmente due schede: CONSIGLIATE e TUTTE LE POSIZIONI.

La scheda CONSIGLIATE mostra le scelte principali di ExpressVPN per te.

La scheda TUTTE LE POSIZIONI elenca le posizioni dei server VPN per regione.

Per aggiungere una posizione ai tuoi preferiti, scorri la posizione verso destra.

Puoi accedere alle tue posizioni preferite nella scheda PREFERITI.

Per rimuovere una posizione dai tuoi preferiti, scorri la posizione verso destra di nuovo.

Passa a un altro protocollo VPN

Importante: Disconnettiti dalla VPN prima di passare a un altro protocollo.

I protocolli VPN sono i metodi con cui il tuo dispositivo si connette a un server VPN. Per la migliore esperienza, ExpressVPN consiglia di utilizzare l’opzione di protocollo Automatico. Questa opzione è selezionata di default e sceglie automaticamente il protocollo più adatto per la tua rete.

In alcuni casi, passare a un altro protocollo può offrirti velocità di connessione più elevate.

Per passare a un altro protocollo:

Tocca > Impostazioni > Protocollo VPN.

Tocca il protocollo che vuoi utilizzare.

Accesso ad altre impostazioni dell’app

Nelle impostazioni dell’app ExpressVPN, puoi controllare una varietà di funzionalità e ottenere aiuto con gli articoli di supporto in-app:

Disinstalla l’app ExpressVPN

Sul tuo dispositivo, tieni premuta l’icona di ExpressVPN. Tocca DISINSTALLA.

Tocca OK.

L’app ExpressVPN è ora rimossa dal tuo dispositivo.

