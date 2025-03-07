Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как настроить ExpressVPN на вашем планшете Amazon Fire (ранее Kindle Fire). ExpressVPN совместим c FireOS 5 и выше.

Примечание: Следующие шаги были протестированы на Amazon Fire HD 10.

1. Скачайте приложение VPN

На вашем устройстве нажмите Appstore. Нажмите , затем введите expressvpn. Нажмите СКАЧАТЬ.

Нажмите ОТКРЫТЬ.

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2. Настройте приложение VPN

Нажмите Войти. Введите ваше имя пользователя и пароль ExpressVPN, затем нажмите Войти.

Вас спросят, хотите ли вы поделиться анонимной информацией с ExpressVPN. Это помогает ExpressVPN постоянно улучшать свои продукты и услуги. Выберите ваше предпочтение, чтобы продолжить.

Вас попросят дать разрешение на завершение конфигурации. Нажмите OK > OK.

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3. Подключитесь к локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к локации VPN-серверов, нажмите . По умолчанию ExpressVPN предложит локацию, обеспечивающую оптимальное подключение для вас, под названием функция автовыбора.

Как только вы увидите сообщение об успешном подключении на экране приложения, вы можете начать безопасно пользоваться Интернетом!

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Отключитесь от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от локации VPN-серверов, нажмите .

Вы узнаете, что отключены, когда на экране появится надпись «Нет подключения.»

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Выберите другую локацию VPN-серверов

Чтобы подключиться к другой локации сервера, нажмите .

Чтобы подключиться к локации сервера, нажмите локацию.

Каждый раз при смене локации вы получите предупреждение, что «ваш интернет-трафик может быть незащищенным во время переподключения.» Если вы не хотите, чтобы это сообщение повторялось, поставьте галочку в поле Не показывать снова.

По умолчанию в списке VPN-локаций сначала представлены две вкладки: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ и ВСЕ ЛОКАЦИИ.

Вкладка РЕКОМЕНДУЕМЫЕ показывает лучшие варианты ExpressVPN для вас.

Во вкладке ВСЕ ЛОКАЦИИ указаны локации VPN-серверов по регионам.

Чтобы добавить локацию в избранное, сдвиньте локацию вправо.

Вы можете получить доступ к вашим любимым локациям во вкладке ИЗБРАННЫЕ.

Чтобы удалить локацию из избранного, сдвиньте локацию вправо снова.

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Переключитесь на другой VPN-протокол

Важно: Отключитесь от VPN перед переключением на другой протокол.

VPN-протоколы регулируют способы подключения вашего устройства к VPN-серверу. Для лучшего опыта использования ExpressVPN рекомендует использовать параметр протокола Автоматически. Он выбран по умолчанию и автоматически выбирает наиболее подходящий протокол для вашей сети.

В некоторых случаях переход на другой протокол может обеспечить более высокую скорость соединения.

Чтобы переключиться на другой протокол:

Нажмите > Настройки > VPN-протокол.

Нажмите на протокол, который вы хотите использовать.

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Доступ к другим настройкам приложения

В настройках приложения ExpressVPN вы можете управлять различными функциями и получить помощь через статьи службы поддержки прямо в приложении:

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Удалите приложение ExpressVPN

На вашем устройстве нажмите и удерживайте значок ExpressVPN. Нажмите УДАЛИТЬ.

Нажмите OK.

Приложение ExpressVPN теперь удалено с вашего устройства.

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