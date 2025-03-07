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Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как настроить ExpressVPN на вашем планшете Amazon Fire (ранее Kindle Fire). ExpressVPN совместим c FireOS 5 и выше.

Примечание: Следующие шаги были протестированы на Amazon Fire HD 10.

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1. Скачайте приложение VPN
2. Настройте приложение VPN
3. Подключитесь к локации VPN-серверов
4. Отключитесь от локации VPN-серверов
Выберите другую локацию сервера
Переключитесь на другой VPN-протокол
Доступ к другим настройкам приложения
Удалите приложение ExpressVPN

1. Скачайте приложение VPN

На вашем устройстве нажмите Appstore. Нажмите Иконка , затем введите expressvpn. Нажмите СКАЧАТЬ.

Нажмите “СКАЧАТЬ.”

Нажмите ОТКРЫТЬ.

Нажмите “ОТКРЫТЬ.”

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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2. Настройте приложение VPN

Нажмите Войти. Введите ваше имя пользователя и пароль ExpressVPN, затем нажмите Войти.

Нажмите Войти.”

Вас спросят, хотите ли вы поделиться анонимной информацией с ExpressVPN. Это помогает ExpressVPN постоянно улучшать свои продукты и услуги. Выберите ваше предпочтение, чтобы продолжить.

Выберите ваше предпочтение для помощи в улучшении ExpressVPN.

Вас попросят дать разрешение на завершение конфигурации. Нажмите OK > OK.

Нажмите “OK.”

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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3. Подключитесь к локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к локации VPN-серверов, нажмите Кнопка Включить.. По умолчанию ExpressVPN предложит локацию, обеспечивающую оптимальное подключение для вас, под названием функция автовыбора.

Нажмите кнопку

Как только вы увидите сообщение об успешном подключении на экране приложения, вы можете начать безопасно пользоваться Интернетом!

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Отключитесь от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от локации VPN-серверов, нажмите Кнопка Включить..

Нажмите кнопку

Вы узнаете, что отключены, когда на экране появится надпись «Нет подключения.»

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Выберите другую локацию VPN-серверов

Чтобы подключиться к другой локации сервера, нажмите Больше иконка..

Нажмите выбор локации.

Чтобы подключиться к локации сервера, нажмите локацию.

Каждый раз при смене локации вы получите предупреждение, что «ваш интернет-трафик может быть незащищенным во время переподключения.» Если вы не хотите, чтобы это сообщение повторялось, поставьте галочку в поле Не показывать снова.

По умолчанию в списке VPN-локаций сначала представлены две вкладки: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ и ВСЕ ЛОКАЦИИ.

Вкладка РЕКОМЕНДУЕМЫЕ показывает лучшие варианты ExpressVPN для вас.

Вкладка

Во вкладке ВСЕ ЛОКАЦИИ указаны локации VPN-серверов по регионам.

Во вкладке

Чтобы добавить локацию в избранное, сдвиньте локацию вправо.

Чтобы добавить локацию в избранное, сдвиньте локацию вправо.

Вы можете получить доступ к вашим любимым локациям во вкладке ИЗБРАННЫЕ.

Вы можете получить доступ к вашим любимым локациям во вкладке

Чтобы удалить локацию из избранного, сдвиньте локацию вправо снова.

Чтобы удалить локацию из избранного, сдвиньте локацию вправо снова.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Переключитесь на другой VPN-протокол

Важно: Отключитесь от VPN перед переключением на другой протокол.

VPN-протоколы регулируют способы подключения вашего устройства к VPN-серверу. Для лучшего опыта использования ExpressVPN рекомендует использовать параметр протокола Автоматически. Он выбран по умолчанию и автоматически выбирает наиболее подходящий протокол для вашей сети.

В некоторых случаях переход на другой протокол может обеспечить более высокую скорость соединения.

Чтобы переключиться на другой протокол:

Нажмите Иконка меню.> Настройки > VPN-протокол.

Нажмите “VPN-протокол.”

Нажмите на протокол, который вы хотите использовать.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Доступ к другим настройкам приложения

В настройках приложения ExpressVPN вы можете управлять различными функциями и получить помощь через статьи службы поддержки прямо в приложении:

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Удалите приложение ExpressVPN

На вашем устройстве нажмите и удерживайте значок ExpressVPN. Нажмите УДАЛИТЬ.

Нажмите “УДАЛИТЬ.”

Нажмите OK.

Нажмите “OK.”

Приложение ExpressVPN теперь удалено с вашего устройства.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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