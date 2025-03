For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne vejledning vil vise dig hvordan du opsætter ExpressVPN på din Amazon Fire tablet (tidligere Kindle Fire). ExpressVPN er kompatibel med FireOS 5 og nyere.

Bemærk: Følgende trin blev testet ved brug af Amazon Fire HD 10.

1. Download VPN-appen

På din enhed, tryk på Appstore. Tryk på , og indtast derefter expressvpn. Tryk på DOWNLOAD.

Tryk på ÅBN.

2. Opsæt VPN-appen

Tryk på Log ind. Indtast dit ExpressVPN-brugernavn og adgangskode, og tryk derefter på Log ind.

Du vil blive spurgt, om du vil dele anonym information med ExpressVPN. Dette hjælper ExpressVPN med løbende at forbedre sine produkter og tjenester. Vælg din præference for at fortsætte.

Du vil blive bedt om tilladelse til at fuldføre konfigurationen. Tryk på OK > OK.

3. Forbind til en VPN-serverplacering

For at forbinde til en VPN-serverplacering skal du trykke på . Som standard vil ExpressVPN foreslå den placering, der giver dig den bedste oplevelse, kaldet smartplacering.

Når du ser beskeden Forbundet på app-skærmen, kan du begynde at surfe med ekstra privatliv og sikkerhed!

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

For at afbryde forbindelsen fra en VPN-serverplacering skal du trykke på .

Du ved, at du er afbrudt, når skærmen siger “Ikke forbundet.”

Vælg en anden VPN-serverplacering

For at forbinde til en anden serverplacering skal du trykke på .

For at forbinde til en serverplacering, tryk på placeringen.

Hver gang du skifter placering, får du en advarsel om, at “din internettrafik kan være usikker under genforbindelsen.” Hvis du ikke vil have denne besked til at vises igen, skal du markere boksen Vis mig ikke igen.

Som standard indeholder listen over VPN-placeringer oprindeligt to faner: ANBEFALET og ALLE PLACERINGER.

Fanen ANBEFALET viser ExpressVPN’s bedste valg til dig.

Fanen ALLE PLACERINGER lister VPN-serverplaceringerne efter region.

For at tilføje en placering til dine favoritter, swipe placeringen til højre.

Du kan få adgang til dine favoritplaceringer i fanen FAVORITTER.

For at fjerne en placering fra dine favoritter, swipe placeringen til højre igen.

Skift til en anden VPN-protokol

Vigtigt: Afbryd forbindelsen fra VPN, før du skifter til en anden protokol.

VPN-protokoller er de metoder, din enhed bruger til at forbinde til en VPN-server. For den bedste oplevelse anbefaler ExpressVPN at bruge Automatisk protokoloptionen. Dette er valgt som standard og vælger automatisk den protokol, der er mest passende for dit netværk.

I nogle tilfælde kan det at skifte til en anden protokol give dig hurtigere forbindelseshastigheder.

For at skifte til en anden protokol:

Tryk > Indstillinger > VPN-protokol.

Tryk på den protokol, du vil bruge.

Adgang til andre app-indstillinger

I ExpressVPN-appindstillingerne kan du styre en række funktioner og få hjælp med in-app supportartikler:

Afinstaller ExpressVPN-appen

På din enhed skal du holde ExpressVPN-ikonet nede. Tryk på AFINSTALLER.

Tryk på OK.

ExpressVPN-appen er nu fjernet fra din enhed.

