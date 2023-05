bu kılavuz, size ExpressVPN‘i çalıştıran bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımının nasıl geri yükleneceğini gösterecektir. Başlamadan önce, yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını resmi Asus, Linksys veya Netgear web sitesinden ya da Aircove için ExpressVPN kurulum sayfasından indirin.

Not: ExpressVPN Aircove için; aygıt yazılımını geri yüklemek, yeniden yüklemek işlemiyle aynı şeydir. Bu, Aircove’un doğru çalışmadığı durumlarda faydalı bir çözüm olabilir.

“Geçersiz dosya. Tekrar yükleyin” mesajını görürseniz; yönlendirici modeliniz için uygun olmayan veya yanlış bir dosya formatına sahip bir aygıt yazılımı dosyası yüklemiş olabilirsiniz. Yönlendiriciniz için doğru aygıt yazılımı dosyasını resmi Asus, Linksys veya Netgear web sitesinden ya da Aircove için ExpressVPN kurulum sayfasından indirdiğinizden emin olun.

Farklı yönlendirici aygıt yazılımları için doğru dosya formatları şu şekildedir:

Yönlendiricinizi “çalışmaz hâle” getirdiyseniz (aygıt yazılımı sıfırlama işleminde bir hatadan dolayı yanıt vermeyi durdurduysa) aşağıdaki yönlendiriciler için şu adımları deneyin.

Bu işlemi üç defa daha tekrarlayın.

ExpressVPN for routers v1 has been discontinued and is no longer available for download. For the newest features and security upgrades, download the latest version of ExpressVPN for routers