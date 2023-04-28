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bu kılavuz, size ExpressVPN‘i çalıştıran bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımının nasıl geri yükleneceğini gösterecektir. Başlamadan önce, yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını resmi Asus, Linksys veya Netgear web sitesinden ya da Aircove için ExpressVPN kurulum sayfasından indirin.

ExpressVPN’i çalıştıran bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını geri yükleyin (v2 ve üstü)

ExpressVPN’i çalıştıran yönlendiricinize giriş yapın. Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncellemesi‘ni seçin.

Dosya Seç‘i seçin.

İndirdiğiniz yönlendirici orijinal aygıt yazılımını indirin. Şimdi Güncelle‘yi seçin.

Yönlendiricinizin aygıt yazılımını güncellemesi biraz zaman alacak. Bu işlem sırasında cihazınızın yönlendirici ağıyla olan bağlantısı kopacaktır. Yönlendirici ağına LAN kablosu veya Wi-Fi kullanarak bağlanın. Orijinal aygıt yazılımının başarılı bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için yönlendiricinizin varsayılan ağ geçidine erişin.

Not: ExpressVPN Aircove için; aygıt yazılımını geri yüklemek, yeniden yüklemek işlemiyle aynı şeydir. Bu, Aircove’un doğru çalışmadığı durumlarda faydalı bir çözüm olabilir.

“Geçersiz dosya. Tekrar yükleyin.”

“Geçersiz dosya. Tekrar yükleyin” mesajını görürseniz; yönlendirici modeliniz için uygun olmayan veya yanlış bir dosya formatına sahip bir aygıt yazılımı dosyası yüklemiş olabilirsiniz. Yönlendiriciniz için doğru aygıt yazılımı dosyasını resmi Asus, Linksys veya Netgear web sitesinden ya da Aircove için ExpressVPN kurulum sayfasından indirdiğinizden emin olun.

Farklı yönlendirici aygıt yazılımları için doğru dosya formatları şu şekildedir:

Aircove: img

Asus: trx

Netgear: chk

Linksys: img

Yönlendiricim “çalışmaz hâle geldi”

Yönlendiricinizi “çalışmaz hâle” getirdiyseniz (aygıt yazılımı sıfırlama işleminde bir hatadan dolayı yanıt vermeyi durdurduysa) aşağıdaki yönlendiriciler için şu adımları deneyin.

ExpressVPN Aircove

Yönlendiricinin açık olduğundan emin olun. Sıfırlama tuşuna on saniye basılı tutun. LED lamba dört kere yanıp sönecek. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Linksys

Yönlendiriciyi açın. Altı ile on saniye arasında açık tutun. Yönlendiriciyi kapatın.

Bu işlemi üç defa daha tekrarlayın.

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Restore the original firmware of a router running ExpressVPN (v1)

Important: ExpressVPN for routers v1 has been discontinued and is no longer available for download. For the newest features and security upgrades, ExpressVPN for routers v1 has been discontinued and is no longer available for download. For the newest features and security upgrades, download the latest version of ExpressVPN for routers

For Linksys WRT1200AC, WRT1900AC, and WRT3200ACM

For Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (up to v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S, and RT-AC56U