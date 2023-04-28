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bu kılavuz, size ExpressVPN‘i çalıştıran bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımının nasıl geri yükleneceğini gösterecektir. Başlamadan önce, yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını resmi Asus, Linksys veya Netgear web sitesinden ya da Aircove için ExpressVPN kurulum sayfasından indirin.
Bölüme atla…
ExpressVPN’i çalıştıran bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını geri yükleyin (v2 ve üstü)
ExpressVPN’i çalıştıran bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını geri yükleyin (v1)
ExpressVPN’i çalıştıran bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını geri yükleyin (v2 ve üstü)
- ExpressVPN’i çalıştıran yönlendiricinize giriş yapın.
- Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncellemesi‘ni seçin.
- Dosya Seç‘i seçin.
- İndirdiğiniz yönlendirici orijinal aygıt yazılımını indirin. Şimdi Güncelle‘yi seçin.
- Yönlendiricinizin aygıt yazılımını güncellemesi biraz zaman alacak. Bu işlem sırasında cihazınızın yönlendirici ağıyla olan bağlantısı kopacaktır.
- Yönlendirici ağına LAN kablosu veya Wi-Fi kullanarak bağlanın.
- Orijinal aygıt yazılımının başarılı bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için yönlendiricinizin varsayılan ağ geçidine erişin.
Not: ExpressVPN Aircove için; aygıt yazılımını geri yüklemek, yeniden yüklemek işlemiyle aynı şeydir. Bu, Aircove’un doğru çalışmadığı durumlarda faydalı bir çözüm olabilir.
“Geçersiz dosya. Tekrar yükleyin.”
“Geçersiz dosya. Tekrar yükleyin” mesajını görürseniz; yönlendirici modeliniz için uygun olmayan veya yanlış bir dosya formatına sahip bir aygıt yazılımı dosyası yüklemiş olabilirsiniz. Yönlendiriciniz için doğru aygıt yazılımı dosyasını resmi Asus, Linksys veya Netgear web sitesinden ya da Aircove için ExpressVPN kurulum sayfasından indirdiğinizden emin olun.
Farklı yönlendirici aygıt yazılımları için doğru dosya formatları şu şekildedir:
- Aircove: img
- Asus: trx
- Netgear: chk
- Linksys: img
Yönlendiricim “çalışmaz hâle geldi”
Yönlendiricinizi “çalışmaz hâle” getirdiyseniz (aygıt yazılımı sıfırlama işleminde bir hatadan dolayı yanıt vermeyi durdurduysa) aşağıdaki yönlendiriciler için şu adımları deneyin.
ExpressVPN Aircove
- Yönlendiricinin açık olduğundan emin olun.
- Sıfırlama tuşuna on saniye basılı tutun.
- LED lamba dört kere yanıp sönecek.
- Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Linksys
- Yönlendiriciyi açın.
- Altı ile on saniye arasında açık tutun.
- Yönlendiriciyi kapatın.
Bu işlemi üç defa daha tekrarlayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Restore the original firmware of a router running ExpressVPN (v1)
For Linksys WRT1200AC, WRT1900AC, and WRT3200ACM
Go to the ExpressVPN router dashboard. Sign in with your router admin password.
In the left-side menu, select Backup / Flash Firmware.
Under Flash new firmware image, uncheck the box for Keep settings.
Select Choose File and select the firmware.
Select Flash image… > Proceed.
When prompted, select your preference on whether to keep your current configuration.
During the firmware upgrade process, your device will be disconnected from the router’s Wi-Fi. Select your router’s Wi-Fi to reconnect to the router again.
After the firmware has been upgraded, sign in with your router username and password.
Need help? Contact the ExpressVPN Support Team for immediate assistance.
For Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (up to v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S, and RT-AC56U
Go to the ExpressVPN router dashboard. Sign in with your router admin password.
In the top navigation bar, go to Administration. In the left-side menu, select Firmware Upgrade.
In the drop-down menu, select Reset to Default settings, then select Choose file to select the firmware file.
Select Upgrade > Proceed.
While the firmware is being upgraded, select your preference when asked whether to keep your current configurations.
During the firmware upgrade process, your device will be disconnected from the router’s Wi-Fi. Select your router’s Wi-Fi to reconnect to the router again.
After the firmware has been upgraded, sign in with your router username and password.
Need help? Contact the ExpressVPN Support Team for immediate assistance.