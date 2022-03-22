Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

ExpressVPN Keys Chrome uzantısı:

Yeni giriş bilgilerinizi kaydedemiyor veya var olanları güncelleyemiyorsanız şu adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:

Platformunuz (Windows, Mac veya Linux) için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin. Mac, Windows veya Linux için ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın. chrome://extensions sayfasını ziyaret edin. ExpressVPN Keys uzantısını devre dışı bırakın ve sonra tekrar etkinleştirin. Aynı sayfa üzerinden, uzantıyı tamamen silin ve sonra yeniden yükleyin.

Android veya iOS için ExpressVPN:

Yeni giriş bilgilerinizi kaydedemiyor veya var olanları güncelleyemiyorsanız şu adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:

Android veya iOS için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin. ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın.

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