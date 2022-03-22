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ExpressVPN Keys Chrome uzantısı:
Yeni giriş bilgilerinizi kaydedemiyor veya var olanları güncelleyemiyorsanız şu adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:
- Platformunuz (Windows, Mac veya Linux) için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin.
- Mac, Windows veya Linux için ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın.
- chrome://extensions sayfasını ziyaret edin. ExpressVPN Keys uzantısını devre dışı bırakın ve sonra tekrar etkinleştirin.
- Aynı sayfa üzerinden, uzantıyı tamamen silin ve sonra yeniden yükleyin.
Android veya iOS için ExpressVPN:
Yeni giriş bilgilerinizi kaydedemiyor veya var olanları güncelleyemiyorsanız şu adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:
- Android veya iOS için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin.
- ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.