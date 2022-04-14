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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:

Если вы не можете сохранить новые или изменить существующие логины, выполните следующие действия, проверяя после каждого из них, решена ли проблема:

Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для своей платформы (Windows, Mac или Linux). Выйдите из приложения ExpressVPN для Mac, Windows или Linux и затем снова войдите в него. Откройте в браузере страницу chrome://extensions. Отключите и снова включите расширение ExpressVPN Keys. На той же странице полностью удалите расширение, а затем установите его заново.

Приложение ExpressVPN для Android и iOS:

Если вы не можете сохранить новые или изменить существующие логины, выполните следующие действия, проверяя после каждого из них, решена ли проблема:

Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для Android или iOS. Выйдите из приложения ExpressVPN и затем снова войдите в него.

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