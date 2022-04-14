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Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:
Если вы не можете сохранить новые или изменить существующие логины, выполните следующие действия, проверяя после каждого из них, решена ли проблема:
- Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для своей платформы (Windows, Mac или Linux).
- Выйдите из приложения ExpressVPN для Mac, Windows или Linux и затем снова войдите в него.
- Откройте в браузере страницу chrome://extensions. Отключите и снова включите расширение ExpressVPN Keys.
- На той же странице полностью удалите расширение, а затем установите его заново.
Приложение ExpressVPN для Android и iOS:
Если вы не можете сохранить новые или изменить существующие логины, выполните следующие действия, проверяя после каждого из них, решена ли проблема:
- Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для Android или iOS.
- Выйдите из приложения ExpressVPN и затем снова войдите в него.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.