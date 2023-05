VPN of DNS nodig voor je apparaat? Nu ExpressVPN kopen

Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een Chrome browser-extensie , en in de ExpressVPN app voor iOS en Android

ExpressVPN Keys Chrome extensie:

Als het niet lukt om nieuwe inloggegevens op te slaan of bestaande inloggegevens bij te werken, volg dan deze stappen en controleer na elke stap of het probleem is opgelost:

Download en installeer de nieuwste versie van ExpressVPN voor uw platform (Windows, Mac of Linux). Log uit en vervolgens weer in op de ExpressVPN app voor Windows, Mac of Linux. Ga in een webbrowser naar chrome://extensions. Zet de extensie voor ExpressVPN Keys uit en weer aan. Verwijder op dezelfde pagina de extensie volledig en installeer hem dan opnieuw.

ExpressVPN voor Android of iOS:

Download en installeer ExpressVPN voor Android of iOS. Log uit bij de ExpressVPN app, en log dan weer in.

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

