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Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

Biyometrik kilit açma özelliğini etkinleştirdiğinizde, birincil şifrenizi yazmadan ExpressVPN Keys’de depolanan giriş bilgilerinize erişebilirsiniz; bu da şifre güvenliğinizi kontrol altına almanızı kolaylaştırabilir.

ExpressVPN Keys biyometri verilerinize erişemiyor

ExpressVPN Keys yalnızca biyometrik kimlik doğrulamanın başarılı olup olmadığı konusunda iOS tarafından bildirime tabi tutulur. Kayıtlı biyometri ile ilişkili herhangi bir veriye erişemez veya depolayamaz.

Apple’ın Touch ID ve Face ID güvenliğine yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Birincil şifreniz verilerinizi güvende tutar

Biyometrik kilit açma özelliği, ExpressVPN Keys’inizin birincil şifresinin yerini almaz veya ExpressVPN Keys’in güvenliğini zayıflatmaz.

Biyometrik kilit açma özelliği etkin olsa bile, ExpressVPN Keys’de depolanan verileriniz her zaman birincil şifrenizle şifrelenir ve sır vermeyen şifreleme ile korunur.

ExpressVPN Keys güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İOS için biyometri ve birincil şifre güvenliği

Biyometrik kilit açma özelliğini etkinleştirdiğinizde:

Birincil şifreniz Secure Enclave‘de güvenli bir şekilde saklanır ve buna yalnızca ExpressVPN uygulaması tarafından erişilebilir, fakat başka hiçbir uygulama veya hizmet tarafından erişilemez.

Başarılı bir biyometrik kimlik doğrulaması sonrasında ExpressVPN Keys, Secure Enclave’de depolanan birincil şifreye erişir ve bu şifreyi giriş bilgilerinizin kilidini açmak için kullanır.

Biyometrik kilit açma özelliğini devre dışı bıraktığınızda:

Secure Enclave’de tutulan birincil şifre hemen silinir.

ExpressVPN iOS uygulamasından çıkış yaparken veya uygulamayı kaldırırken:

Uygulamadan çıkış yaptığınızda birincil şifreniz Secure Enclave‘den silinir. Uygulamayı sildiğinizde birincil şifre Secure Enclave’de saklansa da, diğer uygulamalar tarafından erişilemez veya kullanılamaz.

İOS cihazınıza yeni bir biyometri eklendiğinde:

Birincil şifrenizi tekrar girene kadar artık biyometri ile ExpressVPN Keys’in kilidini açamazsınız. Bu, birisi sizin izniniz olmadan biyometrilerini cihazınıza ekleyebilse bile giriş bilgilerinizin güvende olmasını sağlar.

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