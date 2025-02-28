Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görürseniz:

ExpressVPN client version :3.031000

Operating system version 10.6.8

veya

Timestamp: 2013-12-01 21:42:16 +1100

Activation code: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cluster list file version: 20131201|1|

Cluster list download date: 2013-12-01 21:42:14 +1100

Cihazınızdaki tüm VPN uygulamalarını kapatın, ardından ExpressVPN’i yeniden başlatın ve bir sunucu konumuna bağlanın. Bu hatayı çözemezseniz, aşağıdakileri yapın:

Bir Terminal konsolu açın (Uygulama > Araçlar > Terminal).

Aşağıdaki komutu girin: kextstat

Yüklenmiş sürücülerin listesinde, herhangi bir TUN/TAP kexleri arayın. Bunlar genellikle sonlarında .tun veya .tap olan alan adlarına sahip olacak ve genellikle listenin sonunda yer alacaktır. Viscosity ve Tunnelblick iki yaygın örnektir. Aşağıda bir örnek verilmiştir:

Çıkan kextleri çalıştırarak kaldırın: sudo kextunload -b <kext>

Burada, <text> sürücü listesinde göründüğü şekliyle TUN/TAP kext alan adıdır. Yukarıdaki örnekte, bu sudo kextunload -b net.tunnelblick.tun

Terminal penceresine, istendiğinde, yönetici/sudo şifrenizi girin. Girdiğiniz karakterleri göremeyebilirsiniz, bu yüzden dikkatli yazmaya özen gösterin.

ExpressVPN’i Yeniden Başlatın ve bir sunucu konumuna bağlanın.

Sorun giderme

Hâlâ sorun yaşıyorsanız, önce bilgisayarınızı yeniden başlatın, ardından ExpressVPN’i başlatın ve bir sunucu konumuna bağlanın.

Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sorun devam ederse, ExpressVPN’i yeniden yükleyin. Önce uygulamayı kaldırmanız gerekmez. Sadece kurulum programını tekrar çalıştırın.

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