Последнее обновление:

Если вы видите следующее сообщение об ошибке в журнале подключения:

ExpressVPN client version :3.031000
Operating system version 10.6.8

или

Timestamp: 2013-12-01 21:42:16 +1100
Activation code: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cluster list file version: 20131201|1|
Cluster list download date: 2013-12-01 21:42:14 +1100

Закройте все VPN-приложения на вашем устройстве, затем перезапустите ExpressVPN и подключитесь к серверной локации. Если это не решает ошибку, выполните следующее:

Откройте консоль Terminal (Приложения > Утилиты > Terminal).пустая-консоль

Введите следующую команду: kextstat

введите-kextstat

В полученном списке загруженных драйверов найдите kext-ы TUN/TAP. У них будут доменные адреса, оканчивающиеся на .tun или .tap, и они обычно находятся в конце списка. Viscosity и Tunnelblick — два распространенных примера. Ниже приведен пример:найти-tun-файл

Удалите эти конфликтующие kext-ы, запустив: sudo kextunload -b <kext>

Здесь, <текст> — это доменное имя kext-а TUN/TAP, как указано в списке драйверов. В приведенном выше примере это будет sudo kextunload -b net.tunnelblick.tun

подтвердите-пароль

Введите ваш admin/sudo пароль в Terminal по запросу. Вы не сможете видеть символы, которые вводите, так что будьте осторожны и вводите внимательно.

Перезапустите ExpressVPN и подключитесь к серверной локации.

Нажмите на кнопку подключения.

Устранение неполадок

Если проблема по-прежнему существует, сначала перезапустите компьютер, затем запустите ExpressVPN и подключитесь к серверной локации.

Если проблема сохраняется после перезапуска компьютера, переустановите ExpressVPN. Вам не нужно сначала удалять приложение. Просто запустите программу установки ещё раз.

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