Bu rehber, bağlantı günlüğünüzdeki hatalı sistem tarihi ve saati hatasını nasıl çözeceğinizi gösterecektir.

Wed Apr 22 14:17:12 2015 VERIFY ERROR: depth=1, error=certificate is not yet valid: C=VG, ST=BVI, O=ExpressVPN, OU=ExpressVPN, CN=ExpressVPN CA,

emailAddress=support@expressvpn.com

Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086: SSL routines:SSL3

_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed

Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error

Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS Error: TLS handshake failed

Disconnected with error: tls handshake failed

Wed Apr 22 14:17:12 2015 SIGTERM[soft,tls-error] received, process exiting

Hatasını gidermek için cihazınızdaki sistem tarihi ve saatini sıfırlayın.

Windows’ta Hatalı Sistem Tarihi ve Saati

İşletim sisteminizdeki sistem tarihi ve saatini sıfırlamak için bu talimatları izleyin.

Windows 10

Sistem tarihi ve saatini sıfırlamak için bu talimatları izleyin.

Windows 8

Görev çubuğundaki Tarih ve Saat ekranına çift tıklayın, ardından Tarih ve saat ayarlarını değiştir seçeneğine tıklayın. Tarih ve Saat sekmesinde Tarih ve saati değiştir… seçeneğine tıklayın. Bir yönetici şifresi veya onayı istenirse, şifreyi girin ve gerekli onayı verin. Tarih ve Saat Ayarları iletişim kutusunda zamanı mevcut tarih ve saat olarak ayarlayın, ardından Tamam’a tıklayın. Saat dilimini değiştirmek için Saat dilimini değiştir… seçeneğine tıklayın. Açılır listeden mevcut saat diliminizi seçin. Tamam seçeneğine tıklayın.

Sistem tarihi ve saatini sıfırladıktan sonra,

1. ExpressVPN uygulamasını yeniden başlatın.

2. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.

Hâlâ VPN’e bağlanamıyorsanız, ExpressVPN uygulamasını yeniden yükleyin.

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Mac’te sistem tarihini ve saatini sıfırlayın

Mac’inizde tarihi ve saati sıfırlamak için bu talimatları izleyin. ExpressVPN uygulamasını yeniden başlatın. Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.

Hâlâ VPN’e bağlanamıyorsanız, ExpressVPN uygulamasını yeniden yükleyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

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