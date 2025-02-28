Bu rehber, bağlantı günlüğünüzdeki hatalı sistem tarihi ve saati hatasını nasıl çözeceğinizi gösterecektir.
Wed Apr 22 14:17:12 2015 VERIFY ERROR: depth=1, error=certificate is not yet valid: C=VG, ST=BVI, O=ExpressVPN, OU=ExpressVPN, CN=ExpressVPN CA,
emailAddress=support@expressvpn.com
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086: SSL routines:SSL3
_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS Error: TLS handshake failed
Disconnected with error: tls handshake failed
Wed Apr 22 14:17:12 2015 SIGTERM[soft,tls-error] received, process exiting
Hatasını gidermek için cihazınızdaki sistem tarihi ve saatini sıfırlayın.
Git…
Windows’ta Hatalı Sistem Tarihi ve Saati
Mac’te Hatalı Sistem Tarihi ve Saati
Windows’ta Hatalı Sistem Tarihi ve Saati
İşletim sisteminizdeki sistem tarihi ve saatini sıfırlamak için bu talimatları izleyin.
Sistem tarihi ve saatini sıfırlamak için bu talimatları izleyin.
- Görev çubuğundaki Tarih ve Saat ekranına çift tıklayın, ardından Tarih ve saat ayarlarını değiştir seçeneğine tıklayın.
- Tarih ve Saat sekmesinde Tarih ve saati değiştir… seçeneğine tıklayın. Bir yönetici şifresi veya onayı istenirse, şifreyi girin ve gerekli onayı verin.
- Tarih ve Saat Ayarları iletişim kutusunda zamanı mevcut tarih ve saat olarak ayarlayın, ardından Tamam’a tıklayın.
- Saat dilimini değiştirmek için Saat dilimini değiştir… seçeneğine tıklayın. Açılır listeden mevcut saat diliminizi seçin. Tamam seçeneğine tıklayın.
Sistem tarihi ve saatini sıfırladıktan sonra,
1. ExpressVPN uygulamasını yeniden başlatın.
2. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.
Hâlâ VPN’e bağlanamıyorsanız, ExpressVPN uygulamasını yeniden yükleyin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Mac’te sistem tarihini ve saatini sıfırlayın
- Mac’inizde tarihi ve saati sıfırlamak için bu talimatları izleyin.
- ExpressVPN uygulamasını yeniden başlatın.
- Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
Hâlâ VPN’e bağlanamıyorsanız, ExpressVPN uygulamasını yeniden yükleyin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.