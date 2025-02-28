Последнее обновление:

Это руководство покажет вам как исправить ошибку некорректных системных даты и времени в вашем лог-файле соединения.

Wed Apr 22 14:17:12 2015 VERIFY ERROR: depth=1, error=certificate is not yet valid: C=VG, ST=BVI, O=ExpressVPN, OU=ExpressVPN, CN=ExpressVPN CA,
emailAddress=support@expressvpn.com
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086: SSL routines:SSL3
_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS Error: TLS handshake failed
Disconnected with error: tls handshake failed
Wed Apr 22 14:17:12 2015 SIGTERM[soft,tls-error] received, process exiting

Чтобы исправить ошибку, сбросьте системные дату и время на вашем устройстве.

Перейти к…

Некорректные системные дата и время на Windows
Некорректные системные дата и время на Mac

Некорректные системные дата и время на Windows

Следуйте этим инструкциям, чтобы сбросить системные дату и время на вашей операционной системе.

  1. Дважды щелкните по отображению даты и времени на панели задач, затем нажмите Изменить настройки даты и времени.
  2. На вкладке Дата и время нажмите Изменить дату и время… Если для этого требуется пароль администратора или подтверждение, введите пароль и предоставьте подтверждение.
  3. В диалоговом окне Настройки даты и времени установите время на текущие дату и время, затем нажмите OK.
  4. Чтобы изменить часовой пояс, нажмите Изменить часовой пояс… В раскрывающемся списке выберите ваш текущий часовой пояс. Нажмите OK.

После сброса системных даты и времени,

1. Перезапустите приложение ExpressVPN.
2. Подключитесь к локации VPN-серверов.

Если по-прежнему не удается подключиться к VPN, переустановите приложение ExpressVPN.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Сброс системных даты и времени на Mac

  1. Следуйте этим инструкциям по сбросу даты и времени на вашем Mac.
  2. Перезапустите приложение ExpressVPN.
  3. Подключитесь к локации VPN-серверов.

Если по-прежнему не удается подключиться к VPN, переустановите приложение ExpressVPN.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Эта статья помогла вам?

Нам очень жаль слышать это. Скажите, как мы могли бы это исправить?

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

Сотрудник службы поддержки скоро свяжется с вами по данному вопросу.