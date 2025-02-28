Это руководство покажет вам как исправить ошибку некорректных системных даты и времени в вашем лог-файле соединения.

Wed Apr 22 14:17:12 2015 VERIFY ERROR: depth=1, error=certificate is not yet valid: C=VG, ST=BVI, O=ExpressVPN, OU=ExpressVPN, CN=ExpressVPN CA,

emailAddress=support@expressvpn.com

Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086: SSL routines:SSL3

_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed

Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error

Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS Error: TLS handshake failed

Disconnected with error: tls handshake failed

Wed Apr 22 14:17:12 2015 SIGTERM[soft,tls-error] received, process exiting

Чтобы исправить ошибку, сбросьте системные дату и время на вашем устройстве.

Некорректные системные дата и время на Windows

Следуйте этим инструкциям, чтобы сбросить системные дату и время на вашей операционной системе.

Windows 10

Следуйте этим инструкциям по сбросу системных даты и времени.

Windows 8

Дважды щелкните по отображению даты и времени на панели задач, затем нажмите Изменить настройки даты и времени. На вкладке Дата и время нажмите Изменить дату и время… Если для этого требуется пароль администратора или подтверждение, введите пароль и предоставьте подтверждение. В диалоговом окне Настройки даты и времени установите время на текущие дату и время, затем нажмите OK. Чтобы изменить часовой пояс, нажмите Изменить часовой пояс… В раскрывающемся списке выберите ваш текущий часовой пояс. Нажмите OK.

После сброса системных даты и времени,

1. Перезапустите приложение ExpressVPN.

2. Подключитесь к локации VPN-серверов.

Если по-прежнему не удается подключиться к VPN, переустановите приложение ExpressVPN.

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Сброс системных даты и времени на Mac

Если по-прежнему не удается подключиться к VPN, переустановите приложение ExpressVPN.

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