Это руководство покажет вам как исправить ошибку некорректных системных даты и времени в вашем лог-файле соединения.
Wed Apr 22 14:17:12 2015 VERIFY ERROR: depth=1, error=certificate is not yet valid: C=VG, ST=BVI, O=ExpressVPN, OU=ExpressVPN, CN=ExpressVPN CA,
emailAddress=support@expressvpn.com
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086: SSL routines:SSL3
_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS Error: TLS handshake failed
Disconnected with error: tls handshake failed
Wed Apr 22 14:17:12 2015 SIGTERM[soft,tls-error] received, process exiting
Чтобы исправить ошибку, сбросьте системные дату и время на вашем устройстве.
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Некорректные системные дата и время на Windows
Некорректные системные дата и время на Mac
Некорректные системные дата и время на Windows
Следуйте этим инструкциям, чтобы сбросить системные дату и время на вашей операционной системе.
Следуйте этим инструкциям по сбросу системных даты и времени.
- Дважды щелкните по отображению даты и времени на панели задач, затем нажмите Изменить настройки даты и времени.
- На вкладке Дата и время нажмите Изменить дату и время… Если для этого требуется пароль администратора или подтверждение, введите пароль и предоставьте подтверждение.
- В диалоговом окне Настройки даты и времени установите время на текущие дату и время, затем нажмите OK.
- Чтобы изменить часовой пояс, нажмите Изменить часовой пояс… В раскрывающемся списке выберите ваш текущий часовой пояс. Нажмите OK.
После сброса системных даты и времени,
1. Перезапустите приложение ExpressVPN.
2. Подключитесь к локации VPN-серверов.
Если по-прежнему не удается подключиться к VPN, переустановите приложение ExpressVPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Сброс системных даты и времени на Mac
- Следуйте этим инструкциям по сбросу даты и времени на вашем Mac.
- Перезапустите приложение ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов.
Если по-прежнему не удается подключиться к VPN, переустановите приложение ExpressVPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.