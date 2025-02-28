このガイドでは、接続ログにおけるシステム日付と時刻の誤りを解決する方法をご紹介します。
Wed Apr 22 14:17:12 2015 VERIFY ERROR: depth=1, error=certificate is not yet valid: C=VG, ST=BVI, O=ExpressVPN, OU=ExpressVPN, CN=ExpressVPN CA,
emailAddress=support@expressvpn.com
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086: SSL routines:SSL3
_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS Error: TLS handshake failed
Disconnected with error: tls handshake failed
Wed Apr 22 14:17:12 2015 SIGTERM[soft,tls-error] received, process exiting
エラーを解決するには、デバイスのシステム日付と時刻をリセットしてください。
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Windowsのシステム日付と時刻が正しくありません
オペレーティングシステムのシステム日付と時刻をリセットするには、次の手順に従ってください。
システム日付と時刻をリセットする手順に従ってください。
- タスクバーの日付と時刻表示をダブルクリックして、日付と時刻の設定の変更をクリックします。
- 日付と時刻タブで、日付と時刻の変更…をクリックします。管理者のパスワードまたは確認が求められたら、パスワードを入力し、必要に応じて確認を行ってください。
- 日付と時刻の設定ダイアログボックスで、時刻を現在の日付と時刻に設定し、OKをクリックします。
- タイムゾーンを変更するには、タイムゾーンの変更…をクリックします。ドロップダウンリストで現在のタイムゾーンを選択します。 OKをクリックします。
システム日付と時刻をリセットした後、
1. ExpressVPNアプリを再起動します。
2. VPNサーバーロケーションに接続
VPNに接続できない場合は、ExpressVPNアプリを再インストールしてください。
助けが必要ですか？直ちにサポートが必要な場合は、ExpressVPNサポートチームにお問い合わせください。
Macでシステム日付と時刻をリセットする
- Macの日付と時刻をリセットする手順に従ってください。
- ExpressVPNアプリを再起動します。
- VPNサーバーロケーションに接続
VPNに接続できない場合は、ExpressVPNアプリを再インストールしてください。
助けが必要ですか？直ちにサポートが必要な場合は、ExpressVPNサポートチームにお問い合わせください。