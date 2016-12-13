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В этом руководстве вы узнаете, как определить, какую версию Windows вы используете. Для работы приложения ExpressVPN для Windows вам потребуется Windows 7 или более новая версия.
Если вы используете Windows Vista или XP, обновите систему, чтобы загрузить последнюю версию приложения ExpressVPN. Это обеспечит актуальность приложения, включая последние обновления безопасности и конфиденциальности. Если у вас нет возможности использовать Windows 7 или более новую версию, настройте OpenVPN вручную.
Узнайте, используете ли вы…
Windows 11
Windows 10
Windows 8 или 8.1
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows 11
По умолчанию панель задач Windows 11 расположена по центру экрана. При нажатии на кнопку «Пуск» откроется меню, которое выглядит следующим образом:
Чтобы убедиться, что вы используете Windows 11:
- Нажмите кнопку «Пуск».
- Нажмите «Настройки».
- Выберите «О системе».
- В разделе «Характеристики Windows» рядом с «Выпуск» будет указано Windows 11.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
Windows 10
По умолчанию панель задач Windows 10 расположена в нижнем левом углу экрана. При нажатии на , откроется меню, которое выглядит следующим образом:
Чтобы убедиться, что вы используете Windows 10:
- Нажмите .
- В строке поиска введите «О вашем ПК».
- Выберите «О вашем ПК».
- В разделе «Характеристики Windows» рядом с «Выпуск» будет указано Windows 10.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
Windows 8 или Windows 8.1
Если вы используете Windows 8 или 8.1, при нажатии на, откроется следующее меню:
Чтобы узнать, используете ли вы Windows 8 или 8.1:
- Нажмите .
- Нажмите .
- Выберите «Компьютер и устройства» > «Сведения о компьютере».
- В разделе «Windows» рядом с «Выпуск» будет указана ваша версия Windows.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
Windows 7
- Нажмите кнопку «Пуск».
- Щелкните правой кнопкой мыши по «Компьютер» и выберите «Свойства».
- В разделе «Выпуск Windows» будет указано Windows 7.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
Windows Vista
- Нажмите «Пуск» > «Панель управления».
- Выберите «Система и обслуживание» > «Система».
- В разделе «Выпуск Windows» будет указано Windows Vista.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
Windows XP
- Нажмите «Пуск».
- Щелкните правой кнопкой мыши по «Мой компьютер» и выберите «Свойства».
- В окне «Свойства системы» откройте вкладку «Общие».
- В разделе «Система» будет указано Microsoft Windows XP.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.