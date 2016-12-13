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В этом руководстве вы узнаете, как определить, какую версию Windows вы используете. Для работы приложения ExpressVPN для Windows вам потребуется Windows 7 или более новая версия.

Если вы используете Windows Vista или XP, обновите систему, чтобы загрузить последнюю версию приложения ExpressVPN. Это обеспечит актуальность приложения, включая последние обновления безопасности и конфиденциальности. Если у вас нет возможности использовать Windows 7 или более новую версию, настройте OpenVPN вручную.

Узнайте, используете ли вы…

Windows 11
Windows 10
Windows 8 или 8.1
Windows 7
Windows Vista
Windows XP

Windows 11

По умолчанию панель задач Windows 11 расположена по центру экрана. При нажатии на кнопку «Пуск» откроется меню, которое выглядит следующим образом: Меню «Пуск» в Windows 11.
Чтобы убедиться, что вы используете Windows 11:

  1. Нажмите кнопку «Пуск».
  2. Нажмите Значок «Настройки». «Настройки».
  3. Выберите «О системе».
  4. В разделе «Характеристики Windows» рядом с «Выпуск» будет указано Windows 11. В разделе «Характеристики Windows» рядом с «Выпуск» будет указано «Windows 11».

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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Windows 10

По умолчанию панель задач Windows 10 расположена в нижнем левом углу экрана. При нажатии на Кнопка «Пуск» в Windows., откроется меню, которое выглядит следующим образом: Меню «Пуск» в Windows 10.
Чтобы убедиться, что вы используете Windows 10:

  1. Нажмите Кнопка «Пуск» в Windows..
  2. В строке поиска введите «О вашем ПК».
  3. Выберите «О вашем ПК».
  4. В разделе «Характеристики Windows» рядом с «Выпуск» будет указано Windows 10. В разделе «Характеристики Windows» рядом с «Выпуск» будет указано «Windows 10».

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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Windows 8 или Windows 8.1

Если вы используете Windows 8 или 8.1, при нажатии наКнопка «Пуск» в Windows., откроется следующее меню:
Меню «Пуск» в Windows 8.1.

Чтобы узнать, используете ли вы Windows 8 или 8.1:

  1. Нажмите Кнопка «Пуск» в Windows..
  2. Нажмите Значок «Настройки»..
  3. Выберите «Компьютер и устройства» > «Сведения о компьютере».
  4. В разделе «Windows» рядом с «Выпуск» будет указана ваша версия Windows.
    В разделе «Windows» рядом с «Выпуск» будет указана ваша версия Windows.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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Windows 7

  1. Нажмите кнопку «Пуск».
  2. Щелкните правой кнопкой мыши по «Компьютер» и выберите «Свойства».
  3. В разделе «Выпуск Windows» будет указано Windows 7.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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Windows Vista

  1. Нажмите «Пуск» > «Панель управления».
  2. Выберите «Система и обслуживание» > «Система».
  3. В разделе «Выпуск Windows» будет указано Windows Vista.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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Windows XP

  1. Нажмите «Пуск».
  2. Щелкните правой кнопкой мыши по «Мой компьютер» и выберите «Свойства».
  3. В окне «Свойства системы» откройте вкладку «Общие».
  4. В разделе «Система» будет указано Microsoft Windows XP.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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