Как можно использовать VPN? Хочу знать

5 способов использовать VPN Посмотреть сейчас

В этом руководстве вы узнаете, как определить, какую версию Windows вы используете. Для работы приложения ExpressVPN для Windows вам потребуется Windows 7 или более новая версия.

Если вы используете Windows Vista или XP, обновите систему, чтобы загрузить последнюю версию приложения ExpressVPN. Это обеспечит актуальность приложения, включая последние обновления безопасности и конфиденциальности. Если у вас нет возможности использовать Windows 7 или более новую версию, настройте OpenVPN вручную.

Windows 11

По умолчанию панель задач Windows 11 расположена по центру экрана. При нажатии на кнопку «Пуск» откроется меню, которое выглядит следующим образом:

Чтобы убедиться, что вы используете Windows 11:

Нажмите кнопку «Пуск». Нажмите «Настройки». Выберите «О системе». В разделе «Характеристики Windows» рядом с «Выпуск» будет указано Windows 11.

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Windows 10

По умолчанию панель задач Windows 10 расположена в нижнем левом углу экрана. При нажатии на , откроется меню, которое выглядит следующим образом:

Чтобы убедиться, что вы используете Windows 10:

Нажмите . В строке поиска введите «О вашем ПК». Выберите «О вашем ПК». В разделе «Характеристики Windows» рядом с «Выпуск» будет указано Windows 10.

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Windows 8 или Windows 8.1

Если вы используете Windows 8 или 8.1, при нажатии на , откроется следующее меню:



Чтобы узнать, используете ли вы Windows 8 или 8.1:

Нажмите . Нажмите . Выберите «Компьютер и устройства» > «Сведения о компьютере». В разделе «Windows» рядом с «Выпуск» будет указана ваша версия Windows.



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Windows 7

Нажмите кнопку «Пуск». Щелкните правой кнопкой мыши по «Компьютер» и выберите «Свойства». В разделе «Выпуск Windows» будет указано Windows 7.

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Windows Vista

Нажмите «Пуск» > «Панель управления». Выберите «Система и обслуживание» > «Система». В разделе «Выпуск Windows» будет указано Windows Vista.

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Windows XP

Нажмите «Пуск». Щелкните правой кнопкой мыши по «Мой компьютер» и выберите «Свойства». В окне «Свойства системы» откройте вкладку «Общие». В разделе «Система» будет указано Microsoft Windows XP.

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