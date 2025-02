Hvad kan en VPN gøre? Vis mig

Denne guide viser dig hvordan du finder ud af, hvilken version af Windows du bruger. For at bruge ExpressVPN Windows-appen skal du have Windows 7 eller nyere.

Hvis du bruger Windows Vista eller XP, skal du opdatere Windows for at downloade den nyeste version af ExpressVPN-appen. Dette sikrer, at appen forbliver opdateret med de nyeste sikkerheds- og privatlivsforbedringer. Hvis du ikke kan bruge Windows 7 eller nyere, kan du bruge den manuelle OpenVPN-konfiguration.

Windows 11

Som standard er proceslinjen i Windows 11 centreret på skærmen. Når du klikker på Start-knappen, vil menuen se sådan ud:

Sådan bekræfter du, at du bruger Windows 11:

Klik på Start-knappen. Klik på Indstillinger. Klik på Om. Under Windows-specifikationer, ud for Udgave, vil der stå Windows 11.



Windows 10

Som standard er proceslinjen i Windows 10 placeret nederst til venstre på skærmen. Når du klikker på , vil menuen se sådan ud:

Sådan bekræfter du, at du bruger Windows 10:

Klik på . Skriv Om din pc i søgefeltet. Klik på Om din pc. Under Windows-specifikationer, ud for Udgave, vil der stå Windows 10.



Windows 8 eller Windows 8.1

Hvis du bruger Windows 8 eller 8.1, vil menuen se sådan ud, når du klikker på :

Sådan finder du ud af, om du bruger Windows 8 eller 8.1:

Klik på . Klik på . Klik på PC og enheder > PC-info. Under Windows, ud for Udgave, vil du se din Windows-version.



Windows 7

Klik på Start-knappen. Højreklik på Computer, og klik derefter på Egenskaber. Under Windows-udgave vil der stå Windows 7.

Windows Vista

Klik på Start > Kontrolpanel. Klik på System og vedligeholdelse > System. Under Windows-udgave vil der stå Windows Vista.

Windows XP

Klik på Start. Højreklik på Denne computer, og klik på Egenskaber. I vinduet Systemegenskaber skal du klikke på fanen Generelt. Under System vil der stå Microsoft Windows XP.

