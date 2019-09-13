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Bu rehber, tarayıcınızda HTTPS üzerinden DNS’yi nasıl devre dışı bırakacağınızı gösterir.

HTTPS üzerinden DNS neden kapatılır?

ExpressVPN’e bağlandığında, cihazınız DNS sorgularını çalıştırmak için ExpressVPN’in DNS sunucularını kullanır. Ancak bazı web tarayıcıları, HTTPS (DoH) üzerinden DNS adı verilen bir özelliği etkinleştirmiştir. Bu özellik, DNS sorgularının ExpressVPN’in DNS sunucularını atlamasına ve VPN tünelinin dışında çalışmasına izin vererek DNS sızıntılarına neden olur.

HTTP’ler üzerinden DNS, bazı tarayıcılarda varsayılan olarak etkindir. Cihazınızın ExpressVPN’in DNS sunucularını kullandığından emin olmak için tarayıcınızda HTTPS üzerinden DNS’yi devre dışı bırakın.

Not: HTTPS üzerinden DNS özelliği, Safari’de ve belirli tarayıcıların mobil sürümlerinde mevcut değildir.

Bölüme atla…

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Opera

Google Chrome

Not: HTTPS üzerinden DNS özelliği, iOS’ta Chrome için mevcut değildir.

Windows, Mac, and Linux

  1. Tarayıcınızı açın ve chrome://settings/security girin.
  2. Gelişmiş altında, Güvenli DNS kullan seçeneğini devre dışı bırakın.
    Toggle “Use secure DNS” off.

Android

  1. Google Chrome’u açın. Vertical ellipsis.‘ya dokunun.
  2. Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik‘e dokunun.
    Tap “Privacy and security.”
  3. Güvenli DNS kullan‘a dokunun.
    Tap “Use secure DNS.”
  4. Güvenli DNS kullan seçeneğini devre dışı bırakın.Toggle “Use secure DNS” off.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Mozilla Firefox

Not: HTTPS üzerinden DNS özelliği, Android ve iOS’ta Firefox için mevcut değildir.

Windows, Mac, and Linux

  1. Tarayıcınızı açın ve about:preferences girin.
  2. Ağ Ayarları‘na ilerleyin. Ayarlar‘ı tıklayın…
  3. HTTPS üzerinden DNS’yi Etkinleştir seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun. Tamam‘ı tıklayın.
    Click "OK."

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Microsoft Edge

Not: HTTPS üzerinden DNS özelliği, iOS ve Android’de Edge için mevcut değildir.

Windows, Mac, and Linux

  1. Tarayıcınızı açın ve edge://settings/privacy girin.
  2. Güvenlik altında, web siteleri için ağ adresinin nasıl aranacağını belirtmek için Güvenli DNS kullan‘ı seçeneğini devre dışı bırakın.
    Toggle “Use secure DNS to specify how to lookup the network address for websites” off.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Opera

Not: HTTPS üzerinden DNS özelliği, Android ve iOS’ta Opera için mevcut değildir.

Windows, Mac, and Linux

  1. Tarayıcınızı açın ve opera://settings/privacy girin.
  2. Gelişmiş‘i tıklayın.
  3. Sistem‘in altında, Sistemin DNS ayarları yerine HTTPS üzerinden DNS Kullan seçeneğinin kapalı olduğundan emin olun.
    Make sure “Use DNS-over-HTTPS instead of the system’s DNS settings” is off.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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