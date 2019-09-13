Bu rehber, tarayıcınızda HTTPS üzerinden DNS’yi nasıl devre dışı bırakacağınızı gösterir.

HTTPS üzerinden DNS neden kapatılır?

ExpressVPN’e bağlandığında, cihazınız DNS sorgularını çalıştırmak için ExpressVPN’in DNS sunucularını kullanır. Ancak bazı web tarayıcıları, HTTPS (DoH) üzerinden DNS adı verilen bir özelliği etkinleştirmiştir. Bu özellik, DNS sorgularının ExpressVPN’in DNS sunucularını atlamasına ve VPN tünelinin dışında çalışmasına izin vererek DNS sızıntılarına neden olur.

HTTP’ler üzerinden DNS, bazı tarayıcılarda varsayılan olarak etkindir. Cihazınızın ExpressVPN’in DNS sunucularını kullandığından emin olmak için tarayıcınızda HTTPS üzerinden DNS’yi devre dışı bırakın.

Not: HTTPS üzerinden DNS özelliği, Safari’de ve belirli tarayıcıların mobil sürümlerinde mevcut değildir.

Google Chrome

Not: HTTPS üzerinden DNS özelliği, iOS’ta Chrome için mevcut değildir.

Windows, Mac, and Linux

Tarayıcınızı açın ve chrome://settings/security girin. Gelişmiş altında, Güvenli DNS kullan seçeneğini devre dışı bırakın.



Android

Google Chrome’u açın. ‘ya dokunun. Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik‘e dokunun.

Güvenli DNS kullan‘a dokunun.

Güvenli DNS kullan seçeneğini devre dışı bırakın.

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Mozilla Firefox

Not: HTTPS üzerinden DNS özelliği, Android ve iOS’ta Firefox için mevcut değildir.

Windows, Mac, and Linux

Tarayıcınızı açın ve about:preferences girin. Ağ Ayarları‘na ilerleyin. Ayarlar‘ı tıklayın… HTTPS üzerinden DNS’yi Etkinleştir seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun. Tamam‘ı tıklayın.



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Microsoft Edge

Not: HTTPS üzerinden DNS özelliği, iOS ve Android’de Edge için mevcut değildir.

Windows, Mac, and Linux

Tarayıcınızı açın ve edge://settings/privacy girin. Güvenlik altında, web siteleri için ağ adresinin nasıl aranacağını belirtmek için Güvenli DNS kullan‘ı seçeneğini devre dışı bırakın.



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Opera

Not: HTTPS üzerinden DNS özelliği, Android ve iOS’ta Opera için mevcut değildir.

Windows, Mac, and Linux

Tarayıcınızı açın ve opera://settings/privacy girin. Gelişmiş‘i tıklayın. Sistem‘in altında, Sistemin DNS ayarları yerine HTTPS üzerinden DNS Kullan seçeneğinin kapalı olduğundan emin olun.



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